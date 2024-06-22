Real Madrid'in dünyaca ünlü eski yıldızı Sakaryaspor'un teknik direktörü oldu

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Real Madrid'in dünyaca ünlü eski yıldızı Sakaryaspor'un teknik direktörü oldu

Sakaryaspor Kulübü'nün yeni başkanı Gökhan İn, yeni teknik direktörü açıkladı.

TFF 1. Lig takımı Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe sürpriz bir isim getirildi.

Kulübün yeni başkanı Gökhan İn, Real Madrid'in dünyaca ünlü eski yıldızı Michel Salgado'yu getirdiklerini açıkladı.

Gökhan İn, Söz Sakarya'ya yaptığı açıklamada, "Teknik direktör olarak Michel Salgado'yu tercih ettik. Salgado'nun uçak biletleri hazır, pazartesi günü gelecek" ifadelerini kullandı.

Salgado uzun yıllar Real Madrid'de sağ bek olarak görev yapmış, İspanya Milli Takımı'nda da defalarca kez forma giymişti.

Michel Salgado Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC'de teknik direktörlük yapmış, başka da takım çalıştırmamıştı.

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