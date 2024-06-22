Türkiye Portekiz maçının ilk 11'leri belli oldu. Montella'dan bambaşka kadro

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Portekiz maçının ilk 11'leri belli oldu. Montella'dan bambaşka kadro

Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nun ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Portekiz ile karşılaşacak. Kritik maçın ilk 11'leri belli oldu.

EURO 2024'e galibiyetle başlayan iki takım Türkiye ve Portekiz, bugün liderlik için karşı karşıya gelecek.

Signal Iduna Park'ta oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak olan maçın ilk 11'leri belli oldu.

İŞTE 11'LER

Türkiye: Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Yunus, Orkun, Kerem, Barış Alper

Portekiz: Costa, Cancelo, Pepe, Dias, Mendes, Vitinha, Palhinha, B. Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo

MONTELLA'DAN BAMBAŞKA KADRO

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, geçen maçtan farklı bir 11'le sahaya çıktı.

Ayağında ağrı ve ödem hissettiği için maçta yer almayan Mert Günok yerine Altay Bayındır 11 başlarken, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün de ilk 11'de şans buldu.

Arda Güler ise yedekler arasında bulunuyor.

İlgili Haberler
Montella Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı
Real Madrid'in dünyaca ünlü eski yıldızı Sakaryaspor'un teknik direktörü oldu
Volkan Demirel hayallerini süsleyen takımı açıkladı
Son Haberler
Ekran yüzü köşeyi dönüyor ekran arkası sürünüyor Gündem
Ekran yüzü köşeyi dönüyor ekran arkası sürünüyor
Quaresma kalpleri feth etti. Almanya'dan Hasan Arat'a seslendi Spor
Quaresma kalpleri feth etti. Almanya'dan Hasan Arat'a seslendi
Fatih Terim Portekiz'i şaşkına çevirecek planı açıkladı Spor
Fatih Terim Portekiz'i şaşkına çevirecek planı açıkladı
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı Gündem
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
Dries Mertens'in yeni maaşı ortaya çıktı. Rakamı duyan şaşırdı Spor
Dries Mertens'in yeni maaşı ortaya çıktı. Rakamı duyan şaşırdı
Günün fıkrasını Uğur Dündar anlattı. Son cümlede kahkaha atacaksınız Gündem
Günün fıkrasını Uğur Dündar anlattı. Son cümlede kahkaha atacaksınız
Sergen Yalçın'ın dediğinin yine tersi çıktı Spor
Sergen Yalçın'ın dediğinin yine tersi çıktı