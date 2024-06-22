Türkiye Portekiz maçının ilk 11'leri belli oldu. Montella'dan bambaşka kadro

EURO 2024'e galibiyetle başlayan iki takım Türkiye ve Portekiz, bugün liderlik için karşı karşıya gelecek.

Signal Iduna Park'ta oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak olan maçın ilk 11'leri belli oldu.

İŞTE 11'LER

Türkiye: Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Yunus, Orkun, Kerem, Barış Alper

Portekiz: Costa, Cancelo, Pepe, Dias, Mendes, Vitinha, Palhinha, B. Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo

MONTELLA'DAN BAMBAŞKA KADRO

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, geçen maçtan farklı bir 11'le sahaya çıktı.

Ayağında ağrı ve ödem hissettiği için maçta yer almayan Mert Günok yerine Altay Bayındır 11 başlarken, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün de ilk 11'de şans buldu.

Arda Güler ise yedekler arasında bulunuyor.