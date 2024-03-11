Real Madrid'in yıldızı ters köşe yaptı. İspanyollar ayaklandı

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Real Madrid'in yıldızı ters köşe yaptı. İspanyollar ayaklandı
Real Madrid’in genç yıldızı Brahim Diaz, İspanya’nın genç milli takımlarında oynamasına rağmen Fas’ı seçti. İspanyol medyası federasyonu yerden yere vurdu.

Real Madrid’de oynayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Brahim Abdelkadir Diaz, milli takım olarak Fas’ı tercih ettiğini açıkladı.

Malaga, İspanya doğumlu ve Fas kökenli bir babaya ile İspanyol bir anneye sahip olan Diaz, daha önce İspanya’nın U17, U19 ve U21 takımlarında yer almış ve 8 Haziran 2021’de İspanya’nın A Milli Takımı ile Litvanya’ya karşı oynayıp 4-0 galip geldikleri bir dostluk maçında forma giymişti.

Ancak, A Milli Takım’da yeterince şans bulamayan Diaz, kariyerine Fas Milli Takımı’nda devam etme kararı aldı.

İspanyol basını, Diaz’ın bu tercihinin İspanya için büyük bir kayıp olduğunu belirtti ve İspanya Futbol Federasyonu’nu sert bir dille eleştirdi, federasyonu “beceriksizlik” ile suçladı.

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