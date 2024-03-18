Real Madrid maçında kavga. Kamerayı havluyla gizlediler

Real Madrid'de yaşanan gergin anlar, Facu Campazzo ve Guerschon Yabusele arasındaki tartışmayla gündeme geldi.

Takım kaptanı Sergio Llull, bu anların kameralara yansımasını engellemeye çalıştı.

İspanya Ligi'nin 25. haftasında lider Real Madrid, Unicaja'yı deplasmanda 87-81 yenerek liderliğini korudu.

Ancak maç, takım içinde yaşanan bir tartışmayla hatırlanacak. Real Madrid'in bir mola sırasında, Campazzo ve Yabusele arasında sözlü bir tartışma yaşandı ve bu durum yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.

Takım kaptanı Llull, kameraların önüne havlu yerleştirerek bu gergin anların yayınlanmasını önlemeye çalıştı.