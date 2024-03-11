Fernando Santos affını istedi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

Kalyon Stadı'nda oynanan mücadelede kırmızı-siyahlılar rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftardan af dileyen Santos şunları söyledi:

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

"Rakip bizden daha iyi oynadı, savunmada daha iyiydiler, fırsatlardan, hatalarımızdan faydalandılar. Hoca olarak öncelikli sorumluluk bendedir. Taraftardan özür dilemek istiyorum. Rakip bizden daha fazla çalışkandı, bizim hatalarımızdan faydalandılar. Biz de 2-3 fırsat yarattık ama bunlar yeterli değildi, ikili mücadelede eksiğimiz vardı. Maçın son bölümünde biraz daha fazla faul yaptığımızı söyleyebilirim. İçerde oyuncularımda konuştuk, daha başka bir oyun oynamamız, daha başka bir performans göstermemiz, daha tempolu daha öne oynamamız gerekiyor. Bunları zaten hep konuşuyoruz. Bugün istediklerimiz gerçekleşmedi, taraftarlarımızdan özür dileriz."

"BÜYÜK KULÜBÜN DAHA FARKLI OYNAMASI GEREKİYOR"

"Geçen hafta ikinci yarı bir puanı alabileceğimiz fırsatları yakalamıştık ama bugün farklıydı. Bugün bu bahsettiklerimi yapamadık. Büyük kulübün daha farklı, daha öne oynaması gerekiyor, daha fazla maç kazanıp, daha fazla gol atması gerekiyor. Gol fırsatları yaratmamız lazım, ikili mücadeleleri daha fazla kazanmamız lazım. Bazı maçlarda bunu iyi yaptık ama bugün bunu iyi yapamadık. biraz kopuk ve bireysel oynadık. Daha öncesinde maçı kazandığımız ama iyi oynamadığımız zamanlar olmuştu, bugün böyle bir şey de olmadı."