21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Erdoğan'dan ''Dünya Kupası'nda favori kim?'' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan ''Dünya Kupası'nda favori kim?'' sorusuna yanıt

2022 Dünya Kupası'ndaki favori takımı sorulan Erdoğan, "Bunlar hep güçlü takımlar, sıradan takımlar değil. Onun için ilk maçları görmek lazım. Ondan sonra da, 'Bu işi şu ülke götürür' deriz.'' dedi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:53
Takip Et

Recep Tayyip Erdoğan ''Dünya Kupası'nda favori kim?' sorusunu yanıtladı

Erdoğan'dan ''Dünya Kupası'nda favori kim?'' sorusuna yanıt
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış törenleri için Katar'a gitti. Açılış töreninin sona ermesinin ardından dün akşam saatlerinde yurda dönen Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İLK MAÇLAR BİTTİKTEN SONRA HAVAYI GÖRMEK LAZIM"
2022 Dünya Kupası'nda favori takımı sorulan Erdoğan, "Bunlar daha ilk maçlar. Buradan bir tespit yapabilmek, şu favoridir demek kolay bir iş değil. Her şeyden önce bu takımları tam tanımıyoruz dersek yeridir ama bazı ülkeler var ki geçmişinden bugüne bu işlere hep damga vurmuş; Brezilya gibi, Arjantin gibi, Uruguay gibi... Tabii şimdi bakıyorsunuz bu ülkelerde de değişiklikler var. Yani şu anda bu ülkelerin durumu nedir, onlar da belli değil. Onun için bir defa ilk maçlar bittikten sonra havayı bir görmek lazım. Ondan sonra belki bir karara varılabilir.

İLK MAÇLARI GÖRMEK LAZIM
Mesela ben bu akşam gerçekten Ekvador'u beğendim. Güçlü bir takım. Öbür tarafta Katar da ilk defa böyle bir şampiyonaya katılıyor. Örneğin bu grup bayağı güçlü bir grup. Burada Hollanda var, Senegal var. Bunlar hep güçlü takımlar. Sıradan takımlar değil. Onun için ilk maçları görmek lazım. Ondan sonra da 'Bu işi şu ülke götürür.' deriz." ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
3
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
4
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
5
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
6
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
7
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.