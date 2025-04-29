Reddit'ten ses getiren Hindistan hamlesi

Popüler sosyal medya platformu Reddit, Hindistan pazarındaki etkinliğini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Artık kullanıcılar, Reddit üzerinde yapılan paylaşımları ve yorumları otomatik olarak Hintçeye çevirebilecek. Bu yenilik, Reddit’in yerel kitlelerle daha güçlü bağlar kurma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirketin resmi blog sayfasında yayımladığı açıklamada, “Bu genişleme ile birlikte, daha gerçek, kullanıcı temelli içerikler Hindistan’ın en çok konuşulan dillerinden birinde erişilebilir hale geliyor” ifadelerine yer verildi.

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BENGALCE DESTEĞİ YOLDA

Reddit, sadece Hintçeyle sınırlı kalmayacağını belirtti. Yapılan açıklamada, yakında Bengalce dil desteğinin de devreye alınacağı bilgisi paylaşıldı. Bu hamle, ülke genelinde daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen platformun, Hindistan’daki çok dilli yapıyı göz önünde bulundurduğunu gösteriyor. Hindistan’da yaklaşık 600 milyon insanın Hintçe konuştuğu, Bengalce’nin ise en çok konuşulan ikinci dil olduğu düşünüldüğünde, bu çeviri desteklerinin stratejik önem taşıdığı açıkça görülüyor.

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ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ KADEMELİ GENİŞLİYOR

Reddit, makine çevirisi sistemini ilk olarak geçen yıl Mayıs ayında Fransızca diliyle test etmeye başlamıştı. Ardından Eylül ayında bu özellik 35’ten fazla ülkede kullanıma sunuldu ve İspanyolca ile Portekizce de desteklenen diller arasına eklendi. Reddit’in sunduğu bu otomatik çeviri özelliği, kullanıcıların anadil bariyerini aşarak farklı kültürlerdeki içeriklere ulaşmasını mümkün kılıyor.

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AI DESTEKLİ “ANSWERS” ÖZELLİĞİ YAYINDA

Bu ayın başlarında Reddit, yapay zeka destekli arama özelliği olan “Answers” hizmetini Hindistan’daki kullanıcıların kullanımına sundu. Bu özellik aynı zamanda Avustralya, Kanada, Malezya, Pakistan, Filipinler, Singapur ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde de aktif hale getirildi. Daha önce yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde sınırlı bir İngilizce konuşan kullanıcı grubuna sunulan Answers, artık küresel çapta daha geniş bir erişime sahip.

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HİNDİSTAN’DA İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM ARTIYOR

Reddit, Hindistan pazarına olan ilgisini yalnızca dijital hizmetlerle sınırlı tutmuyor. Şirket, ülkede topluluk geliştirme, büyüme, hukuk ve mühendislik gibi alanlarda birçok kişiyi işe aldı. Ayrıca içerik ve topluluk yönetimi pozisyonları için aktif olarak yeni personel arayışını sürdürüyor. Bu yaklaşım, Reddit’in Hindistan’ı sadece bir kullanıcı pazarı değil, aynı zamanda üretken bir iş gücü kaynağı olarak da değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

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SOSYAL MEDYADA REKABET KIZIŞIYOR

Hindistan, Facebook, Instagram, X ve TikTok gibi platformlar için büyük bir rekabet alanı olmaya devam ediyor. Özellikle çok dilli destek ve yerel içerik politikaları, kullanıcı kazanımı açısından belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Reddit’in bu stratejik yatırımları, onu diğer sosyal medya devleriyle rekabet edebilir bir konuma taşıma potansiyeline sahip.

Reddit’in çeviri ve yapay zeka özelliklerini yaygınlaştırması, platformun Hindistan’daki kullanıcı sayısını kısa sürede önemli ölçüde artırabilir. Uzmanlar, bu adımların Reddit’in global reklam gelirlerine de olumlu yansımasını bekliyor. Hindistan dijital reklam pazarının 2025 yılı itibarıyla 12 milyar dolara ulaşması öngörülüyor ve Reddit’in bu pastadan daha büyük bir pay alma çabası dikkat çekiyor.