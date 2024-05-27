Reel Kesim Güven Endeksi mayısta düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni duyurdu. İktisadi Yönelim Anketi'nin sonuçları, imalat sanayii sektöründe yer alan 1777 işletmenin verdiği yanıtların ağırlıklandırılması ve birleştirilmesiyle analiz edildi. Sonuçlara göre, Reel Kesim Güven Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 102,4'e indi. Aynı zamanda, mevsimsellikten arındırılmış endeks 0,7 puan azalarak 105,4 olarak kaydedildi.

Anket sorularının oluşturduğu yayılma endekslerine bakıldığında, gelecek üç ayın ihracat sipariş miktarı, geçmiş üç ayın toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç ayın üretim hacmi ve mevcut toplam sipariş miktarı gibi değerlendirmelerin endeksi aşağı çektiği görüldü.

Geçmiş üç aylık döneme ilişkin değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenlerin oranı önceki aya göre artarken, iç piyasa sipariş miktarında azalış ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenlerin oranı ise azaldı. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında ve mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üstünde olduğuna dair değerlendirmeler güçlendi.

Gelecek üç aylık döneme yönelik beklentilerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenlerin sayısı azalırken, gelecek üç aydaki istihdam beklentileri güçlendi. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış beklentileri önceki aya göre zayıfladı.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi, bir önceki aya göre 0,9 puan düşerek %54,6'ya geriledi. Ortalama birim maliyetlerdeki artış beklentisi ve son üç aydaki artış trendi zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatlarına ilişkin artış beklentileri de düşüş gösterdi. Sanayi dalının genel gidişatına ilişkin kötümserlik oranı azaldı.