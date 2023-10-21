Refah Sınır Kapısı açılıyor. İsrail saat verdi

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın açılacağı ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden duyuruldu.

Refah Sınır Kapısı açılıyor. İsrail saat verdi

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın yerel saatle 10.00’da açılacağı duyuruldu.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın bugün açılması bekleniyor.

10.00’da AÇILACAK

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00’da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze’den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Mısır’a geçmeye çalışan ABD vatandaşlarının geçişin her iki tarafında da potansiyel olarak kaotik bir ortama karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

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