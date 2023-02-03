Regl ağrıları en iyi nasıl giderilir?

Ağrılar ve sancılar regli döneminde oluşan kasılmalardan meydana gelmektedir. Kasılmalar esnasında rahimde kimyasal salgılanmaktadır. Bu kimyasallara prostaglandinler denilmektedir. Bu kimyasallar rahim kasılmalarını arttırmaktadır.

Doğurganlık döneminde olan her kadın regl görür. Bazı kadınlar bu dönemi ağrısız, bazı kadınlar ise ağrılı ve sancılı geçirir. Bu ağrılara baş ağrısı ve mide bulantısı da eklenir ve zorlu günler başlar.



REGLİ SANCILARI 2 ÇEŞİTTTİR.

Sekonder dismonera; yaşanan ağrı ve sancıların sadece reglden dolayı olmadığını işaret etmektedir. Üreme organlarıyla alakalı hastalıkları ve farklı hastalıkların nedenleri olarak görülmektedir.

Primer dismonera; bu sancı türü sıklıkla görülmektedir. Karnın alt kısmında ve bel bölgesinde hissedilen ağrıdır. Kramp halinde görülür. Reglden 2 gün önce başlayıp, 2 ve 4 gün arasında sürmektedir.



BELİRTİLERİ NASIL GELİR?

Regl belirtileri, reglden 1 hafta önce başlamakta. Her kişide farklı belirtiler görülmektedir fakat genel olarak belirtiler belirli durumlardır. Regl ağrılarını yaşamamak için önceden önlem alınmalıdır. Bunun için kişinin regl gününü bilmesi gerekiyor. Regl hesaplama ile ne zaman regl olacağını hesaplayarak önlem alabilir. Ayrıca regl belirtileri başlayınca gerekli yöntemlerle ağrıları başlamadan çözüm bulabilir.

Konsantrasyon eksikliği

Mide bulantısı

Uyku bozukluğu

Yorgunluk hali

Rahim bölgesinde baskı

Göğüslerin hassaslaşması

İştah artması

Baş ağrısı

Huzursuzluk

Sinirlilik hali

Terleme

Kas ve eklem ağrıları

Halsizlik

Sivilceler

Sırt ağrısı

REGLİ AĞRISI NASIL GİDERİLİR?

Regli ağrıları her kadında farklı görülmektedir. Her kişinin ağrılarının şiddeti farklıdır. Bazı kişiler az ağrılı bir dönem geçirirken, bazıları şiddetli ağrılarla bu dönemi geçirirler. Bu ağrılar kasılmalardan dolayı yaşanmaktadır. Genellikle ağrı, sancı ve kramp olarak yaşanmaktadır. Regl ağrılarının giderilmesi için birçok tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntemler kişiden kişiye değişim gösterir. Genellikle sıklıkla kullanılan ilaç yöntemidir. Şiddetli ağrıları olan kişiler henüz regli başlamadan önce belirtileri görüp ilaç kullanarak ağrıları azaltamaya çalışırlar.

Bitki çayları da bu yöntemler arasındadır. Bitkiler özelliklerine göre ayrılmaktadır. Genellikle özelliğine göre kullanılmaktadır. Regl ağrılarının giderilmesini sağlayan bitki çayları, kadınların regl dönemin de ağrılarını azaltarak rahatlatır.

Bir diğer yöntem ise beslenme. Beslenme her konu da olduğu gibi bu konuda da önem taşımaktadır. Regl döneminde tüketilen bazı besinler kişinin ağrılarının artmasına neden olurken bazıları ise ağrıların azalmasına neden olmaktadır. Bu sebeple beslenmeye dikkat edilmelidir.

Regl ağrılarını gidermede çok bilinmeyen yöntemler ise egzersiz, masaj, meditasyon ve yürüyüş olarak belirtilmektedir. Bu uygulamalr kişinin ruhunun ve bedeninin rahatlamasını sağlar ve kişinin ağrılarını azaltır.

Aynı zamanda duş almak, karın bölgesine sıcak su torbaları koymak ve dinlenmek ağrıları gidermektedir. Kolay ve pratik yöntemlerle regl ağrıların kurtulabilirsiniz.

REGL AĞRILARINI GİDEREN BİTKİ ÇAYLARI NELERDİR ZARARLARI VAR MIDIR?

Aşırı miktarda ve bilinçsizce tüketilen bitki çayları fayda sağlamak yerine zarar vermektedir. Vücuduna ve organlarına zarar verme riski taşımaktadır. Bu yüzden regl döneminde bitki çayı tüketen kişiler dikkatli olmalıdır. Bilinçli ve düzenli şekilde tüketime önem verilmelidir.

Regl döneminde yaşanan ağrılar kişiyi olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden kadınlar farklı yöntemlere başvurmaktadır. Genellikle ilaç kullanmak istemeyen kişiler, bitki çaylarına başvurmaktadır. Bitki çayları birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bu yüzden regl ağrılarını giderici özelliği olan bitki çayları tercih edilmelidir. Bitki çayları içerken miktarı önemlidir. Miktarı fazla olan çaylar kişi de farklı durumlara neden olmaktadır.



Melisa Çayı

Yaban Mersini çayı

Hayıt çayı

Zencefil çayı

Nane çayı

Papatya çayı



İŞTE REGL AĞRILARINI GİDEREN BESİNLER

Regli başlamadan 1 hafta önce besin tüketimin dikkat edilmelidir. Tuz şeker tüketimi azaltılmalıdır. Genellikle yeşil sebzeler ve meyve tüketilmelidir. Beyaz et olarak balık, kırmızı et ve ciğer tüketilmeldir. Fındık, ceviz, fıstık yenilmelidir. Aynı zamanda öğütülmemiş tahıllar ve kuru baklagiller tüketilmelidir. Su tüketimine de önem verilmelidir.

Beslenme günlük hayatta önem taşımaktadır. Bu yüzden regl döneminde beslenme düzenine daha dikkat edilmelidir. Regl döneminde tüketilen bazı besinler, ağrıların artmasına neden olurken, bazı besinler ise ağrıların giderilmesinde destek olur.



Balık

Öğütülmemiş tahıllar

Yeşil Sebzeler

Meyve

Su

Et

Ciğer

Fındık

Fıstık

Ceviz

Kuru Baklagiller