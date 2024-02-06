Regl dönemindeki kadınlara müjde. İşte şifa saçan ot

Celil Kurşun
Regl dönemindeki kadınlara müjde. İşte şifa saçan ot
Regl dönemindeki kadınlara müjde dedirtecek şifa saçan ot olarak bilinen gecesefası otunun faydaları dikkat çekti.

Doğal besinler, insanların sağlıklı kalmak için başvurdukları bir kaynak olarak popülerlik kazandığı biliniyor.

Regl döneminde rahatlatıcı etkisiyle bilinen gecesefası otu, kadınlar için bir nimet olarak görüllmesi dikkat çekti.

GECESEFASI OTU NEDİR?

Sarı renkli güzel çiçekleri olan, bileşikgiller familyasından bir bitki olduğunun altı çizildi.

GECESEFASI OTU FAYDALARI…

İdrar ve ter yoluyla vücudu temizler. Adet kanamasını düzenler ve adet sancılarını azaltır. İştahı açar. Gut ve romatizma gibi hastalıklara iyi gelir.

REGL DÖNEMİ (MENSTRÜASYON & ADET ) NEDİR?

Regl, kadınlarda her ay tekrarlayan vajinal kanama dönemidir.

Bu dönem, genellikle 8 ila 14 yaş arası başlar ve 40-55 yaş arası menopoz ile biter.

Regl dönemi, kadının üreme yeteneğinin bir işareti olup, normal ve sağlıklı bir olaydır.

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