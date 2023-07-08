Reis iyi, Mehmet Şimşek kötü!

Her şey Mehmet Şimşek’ten sonra oldu.

Mehmet Şimşek göreve gelinceye kadar hayat bu kadar pahalı mıydı?

Mehmet Şimşek, gelinceye kadar faizler yüzde 8,5 iken bir anda yüzde 15’e çıkarttı.

Daha da artacağı sinyalini verdi.

Anlaşılan yüzde 25’e kadar gidecek. Yani siz kredi ile ev, araba ve bazı temel ihtiyaçları almayı unutun.

Yine Mehmet Şimşek göreve başlar başlamaz 20 liranın altında olan dolar 26 lira oldu.

Yıllardır Türk lirasının değerini korumak için 200 milyar dolara yakın bir rezervi yakan Merkez Bankası müdahaleden vazgeçti. Tabii ki Türk lirası 25 günde yüzde 30 değer yitirdi.

Ve geldik zam ve harçlara.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 katına çıkartıldı. Bunu daha önce hiç gördünüz mü?

22 yıllık iktidarı boyunca reis bunu hiç yaptı mı?

Hayır!

Mehmet Şimşek daha göreve başladığı ilk ay MTV’yi 2 katına çıkarttı.

Mehmet Şimşek daha ne yaptı?

Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşını 22 bin lira yaptığının ertesi günü, tüm Türkiye’nin hevesini kursağında bıraktı.

Sevinç bir gün sürdü!

2000 yılında IMF’nin yüzde 20’ye çıkartın dediği KDV’yi o dönemin iktidarı, fakir fukara mahvolur diye reddetmişti.

İşte Mehmet Şimşek KDV’yi yüzde 20’ye çekti.

Bu iğneden ipliğe her şeyin zamlanması demek.

Yetti mi? Hayır!

Yüzde 8 olan temizlik maddelerinin KDV oranını 15’e yükseltti.

Yurt dışına çıkış harcı, pasaport harcı ve daha onlarca kalem vergi ve harçlara yılsonunu bile beklemeden bugünden geçerli zam yaptı.

Bitti mi?

Kesinlikle hayır!

Sırada boğazınızdan keserek aldığınız o evlere geldi.

Onlara okkalı vergi geliyor.

Benim merak ettiğim; Reis bu Mehmet Şimşek’e daha ne kadar bunları yapmasına izin verecek?