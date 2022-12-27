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Rekabet cezalarındaki alt sınır belli oldu. En ufak ceza 105 bin liraya geçti

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezasının 2023 yılında uygulanacak alt sınırı, 2022 yılı yeniden değerleme oranı esas alınarak 105 bin 688 lira olarak belirlendi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 12:36
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Rekabet cezalarındaki alt sınır belli oldu. En ufak ceza 105 bin 688 lira oldu

Rekabet cezalarındaki alt sınır belli oldu. En ufak ceza 105 bin liraya geçti
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Rekabet Kurumu'nun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezasının alt sınırı, 2022 yılı için belirlenen yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranı esas alınarak, 2023 yılı için 105 bin 688 lira olarak tespit edildi.Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

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