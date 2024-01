Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerini onayladı

İşlemler arasında, Saudi Iron and Steel Company ve Al Rajhi Steel Industries Company’nin ortak kontrolünün, The Public Investment Fund (Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu) ve Mohammed Bin Abdulaziz Al Rajhi & Sons Investment Company tarafından devralınması da bulunuyor.



Ayrıca, Cornerstone Chemical Company LLC’nin kontrolünün Brigade Capital Management LP tarafından yönetilen fonlar ve hesaplar aracılığıyla devralınması işlemi kabul edildi. Volvo Business Services International AB ve Renault S.A.S. arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi de onaylandı. Tripenia Bilişim Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret AŞ’nin çoğunluk hisselerinin ve tek kontrolünün Ahmet Akyol tarafından devralınması işlemine izin verildi.



Total Energies Marketing Services ve The Hydrogen Company tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine onay verildi. Mercedes-Benz Group China Ltd. ve BMW Brilliance Automotive Ltd. tarafından, Çin’deki kamuya açık şarj altyapısı ağını geliştirecek ve işletecek tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi kabul edildi.



DSV A/S’nin iştiraki DSV Solutions Holding A/S ile Public Investment Fund’ın iştiraki NEOM Company arasında yeni kurulacak tam işlevsel bir ortak girişim üzerinde ortak kontrol kurulması işlemi onaylandı. Adevinta ASA’nın ortak kontrolünün Permira Holdings Limited ve Blackstone Inc.'in nihai olarak kontrol ettikleri belirli fonlar tarafından devralınması işlemi onaylandı.