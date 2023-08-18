Rekabet Kurulu'ndan şirket devralmalara onay

Şirket devralmalarına Rekabet Kurulu'ndan yeni onaylar çıktı. Kararlar Rekabet Kurulu'nun internet sayfasında yayınlandı.

KAYNAK: AA
Rekabet Kurulu'ndan şirket devralmalara onay

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından, Toon Boom Animation Inc.'in tek kontrolünün Integrated Media Company, LLC aracılığıyla TPG, Inc. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün Team System S.p.A. tarafından devralınması onaylandı.

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün TotalEnergies Renewables aracılığıyla TotalEnergies SE tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Ellab A/S'nin tek kontrolünün Novo Holdings A/S tarafından devralması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Syneos Health Inc.'in ortak kontrolünün Veritas Capital Fund Management L.L.C., Elliott Investment Management L.P. ve Patient Square Capital Holdings LLC tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Hayat Sigortası Acentelik Sözleşmesi ve Hayat Dışı Sigorta Acentelik Sözleşmesi'ne, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'daki koşulların tamamını karşılaması nedeniyle sözleşme süresi boyunca bireysel muafiyet tanındı.

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