Rekabet Kurumu’ndan ‘Nesine.com’a rekor ceza

Düzenleme: Kaynak: AA
Rekabet Kurumu’ndan ‘Nesine.com’a rekor ceza
Rekabet Kurumu, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ’ye (Nesine.com) 77 milyon 708 bin 195 lira tutarında bir idari para cezası uygulama kararı aldı.

Rekabet Kurumu’nun web sitesinde yer alan bilgilere göre, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ’nin münhasırlık içeren anlaşmaları nedeniyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sonuçlandırıldı.

Kurul, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ’nin kanunu ihlal ettiğine karar verdi ve bu nedenle şirkete 77 milyon 708 bin 195 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti. Ayrıca, Kurul, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ’ye bazı yükümlülükler getirdi.

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Forma üzerinde bulunan alanlar (sırt, göğüs, şort, kol, konç gibi) dışında, spor kulüpleri ile reklam, tanıtım ve sponsorluk anlaşmalarında doğrudan veya dolaylı olarak münhasırlığa yol açabilecek tüm hükümlerin kaldırılması ve bu durumun Kuruma gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde belgelenmesi kararlaştırıldı. Aynı şekilde, spor kulüpleriyle akdedilecek yeni anlaşmalarda doğrudan veya dolaylı münhasırlığa yol açacak hükümlere yer verilmemesi kararı alındı.

Spor kulüplerinin saha reklamlarına yönelik anlaşmalarda da doğrudan veya dolaylı olarak münhasırlığa yol açabilecek tüm hükümlerin kaldırılması ve bu durumun Kuruma gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde belgelenmesi gerektiği belirtildi. Yeni anlaşmalarda da doğrudan veya dolaylı münhasırlığa yol açacak hükümlere yer verilmemesi kararlaştırıldı.

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Son olarak, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ ile yapılacak reklam ve hizmet alımı anlaşmalarında doğrudan veya dolaylı münhasırlığa yol açacak hükümlere yer verilmemesi gerektiği belirtildi. Bu kararın gerekçeli tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olacak şekilde oy birliğiyle karar verildi.

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