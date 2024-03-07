Türkiye’nin dünyaca ünlü bal şirketine para cezası

Kaynak: AA
Türkiye’nin dünyaca ünlü bal şirketine para cezası
Rekabet Kurulu, Türkiye'nin dünyaca ünlü bal şirketi Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Balparmak) 2 milyon 477 bin 859 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe bal üreticisi-tedarikçisi olarak "Balparmak" markasıyla faaliyet gösteren Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Dosyayı müzakere eden Kurul, Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kanunu ihlal ettiğini belirledi ve söz konusu teşebbüse 2 milyon 477 bin 859 lira idari para cezası verdi.

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Öte yandan, soruşturma, aynı dosya kapsamında yer alan, bal üreticisi-tedarikçisi olarak "Anavarza" markasıyla faaliyet gösteren Sezen Gıda Maddeleri Tarım ve Hayvancılık Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti. bakımından Haziran 2023'te uzlaşmayla sonlandırılmıştı.

Kurul, ihlali ve idari para cezasını kabul eden teşebbüse, Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 513 bin 329 liralık idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

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Balparmak, Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş. unvanı ile yoluna devam ederken Türkiye bal sektörünün lideri konumunda. 30.000 metrekare arazi üzerinde kurulu tesislerinde, yılda 32.000 ton işleme kapasitesi ve 350'nin üzerinde çalışanı ile Avrupa'nın ve Dünya’nın en büyük bal paketleyicileri arasında yer alıyor.

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