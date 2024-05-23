Reklamlarda bu ifadeler kullanılamayacak. Ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı açıkladı. Reklam Kurulu 119 dosyayı inceledi, 110'nun mevzuata aykırı olduğunu tespit etti. Tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası verildi. 16 Mayıs'te görüşülen dosyalara 13 Milyon 744 bin lira idari para cezası verildi. Reklam Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre yılın 5 ayında kesilen cezaların toplam miktarının ise 107 Milyon 883 bin lira olduğu belirtildi.

Geleneksel ve dijital mecralardaki incelemelerde, sağlık reklamları, sosyal medya etkileyicilerinin reklamları, gıda takviyesi reklamları ve indirimli satış reklamları mercek altına alındı.

SÜREKLİ İNDİRİM ALGISI OLUŞTURAN REKLAMLAR DURDURULDU

Reklam Kurulu, indirimli satışlara ilişkin olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bir firmanın yayımlanan kampanya ilanlarında indirimli satış süresi olarak altı aylık bir sürenin belirlendiği tespit edildi. “Sezon indirimi” başlığıyla kış, ilkbahar ve yaz olmak üzere 3 sezona tekabül eder şeklindeki reklamlarla algı oluşturulduğuna karar verildi. İndirimli satış konusu ürün/kategori/kampanya kapsamı gibi hususlar hakkında tüketiciler nezdinde belirsizliğe yol açacağı ve sürekli indirim ve kampanya gerçekleştirildiği algısı yaratılmasına neden olacağı gerekçesiyle söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

“Anne tarifi”, "Anne formülü" ifadesine durdurma cezası

Reklamlarda "anne" ifadeleriyle ilgili çarpıcı bir karar verildi. Hızlı tüketim ürünlerinin tanıtımları ve reklamlarında "anneler tarafından hazırlan ürünlere eş değer olduğu" vurgusu olan ifadelerin kullanımının aykırı olduğuna karar verildi.

Gıda sektörü başta olmak üzere çocukların oluşturduğu ürünlere ilişkin tanıtımlarda “anne tarifi”, “anne formülü”, “anne dokunuşu” gibi ifadelerin kullanılmasına ilgili mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmesiyle durdurma cezası verilmesine karar verildi.