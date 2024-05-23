Reklamlarda bu ifadeler kullanılamayacak. Ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Reklamlarda bu ifadeler kullanılamayacak. Ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı reklam ve faaliyetlerine ceza yağdı. 664 adet dosya hakkında durdurma cezası da verildi. Kurul, bazı ifadelerin kullanılmasına da yasakladı.

Ticaret Bakanlığı açıkladı. Reklam Kurulu 119 dosyayı inceledi, 110'nun mevzuata aykırı olduğunu tespit etti. Tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası verildi. 16 Mayıs'te görüşülen dosyalara 13 Milyon 744 bin lira idari para cezası verildi. Reklam Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre yılın 5 ayında kesilen cezaların toplam miktarının ise 107 Milyon 883 bin lira olduğu belirtildi.

Geleneksel ve dijital mecralardaki incelemelerde, sağlık reklamları, sosyal medya etkileyicilerinin reklamları, gıda takviyesi reklamları ve indirimli satış reklamları mercek altına alındı.

SÜREKLİ İNDİRİM ALGISI OLUŞTURAN REKLAMLAR DURDURULDU

Reklam Kurulu, indirimli satışlara ilişkin olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bir firmanın yayımlanan kampanya ilanlarında indirimli satış süresi olarak altı aylık bir sürenin belirlendiği tespit edildi. “Sezon indirimi” başlığıyla kış, ilkbahar ve yaz olmak üzere 3 sezona tekabül eder şeklindeki reklamlarla algı oluşturulduğuna karar verildi. İndirimli satış konusu ürün/kategori/kampanya kapsamı gibi hususlar hakkında tüketiciler nezdinde belirsizliğe yol açacağı ve sürekli indirim ve kampanya gerçekleştirildiği algısı yaratılmasına neden olacağı gerekçesiyle söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

“Anne tarifi”, "Anne formülü" ifadesine durdurma cezası

Reklamlarda "anne" ifadeleriyle ilgili çarpıcı bir karar verildi. Hızlı tüketim ürünlerinin tanıtımları ve reklamlarında "anneler tarafından hazırlan ürünlere eş değer olduğu" vurgusu olan ifadelerin kullanımının aykırı olduğuna karar verildi.

Gıda sektörü başta olmak üzere çocukların oluşturduğu ürünlere ilişkin tanıtımlarda “anne tarifi”, “anne formülü”, “anne dokunuşu” gibi ifadelerin kullanılmasına ilgili mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmesiyle durdurma cezası verilmesine karar verildi.

cezaiiiio.jpg

ceza4444.jpg

İlgili Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 82 doların altına geriledi
Brent petrolün varil fiyatı 82 doların altına geriledi
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Avrupa yakasına geçmek isteyen adam taksicinin köprüden geçtiğini görünce sinirlendi
Uçuşta bagajına ücret istenince çareyi bagajın tekerleklerini sökmekte buldu
Sucuk ve sosiste büyük tehlike. Satışları yasaklandı
İtalyan polisi Daltonlar Çetesi lideri Barış Boyun’un gizli çekilmiş görüntülerini paylaştı
Son Haberler
Ali Koç kararını verdi Spor
Ali Koç kararını verdi
Getir’e kimlere çökmeye çalışıyor? İş dünyası koridorlarını çalkalayan olay Ekonomi
Getir’e kimlere çökmeye çalışıyor? İş dünyası koridorlarını çalkalayan olay
Tuvalet yaparken yanmanız varsa dikkat! Uzmanlardan kritik uyarılar Sağlık
Tuvalet yaparken yanmanız varsa dikkat! Uzmanlardan kritik uyarılar
Final maçında ortalık fena karıştı Spor
Final maçında ortalık fena karıştı
Bakanlık Limak’a 15 milyon lira kira ödeyecek. Tasarruf bunun neresinde? Gündem
Bakanlık Limak’a 15 milyon lira kira ödeyecek. Tasarruf bunun neresinde?
Edirne'de 21 kaçak yakalandı Yerel Haberler
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Türkan Şoray herkesi korkuttu Magazin
Türkan Şoray herkesi korkuttu