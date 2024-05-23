İtalyan polisi Daltonlar Çetesi lideri Barış Boyun’un gizli çekilmiş görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından kırmızı bültenle aranan Daltonlar Çetesi lideri Barış Boyun ve beraberindeki 19 şüphelenin yakalandığını açıklamıştı.



EVİNE VE ARABASINA GİZLİ KAMERALAR YERLEŞTİRDİ

İtalyan polisi çete lideri Barış Boyun’un evine ve arabasına yerleştirdiği gizli kameraların çektiği görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde araç içinde sık sık para saydığı, silah bulunduğu ve araç içinde gizli bir bölmenin olduğu görüldü.

Barış Boyun, “Dalton Çetesi” olarak bilinen suç örgütünün lideri olarak tanınıyor. Bu çete, para karşılığında motosikletli tetikçilerle sokak ortasında birçok cinayet ve yaralama olayına karıştığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca, 2023 yılı Eylül ayında Yunanistan’da otomobilde öldürülen 6 Türk’ün de Barış Boyun çetesine mensup olduğu ileri sürülmüştü. Barış Boyun çetesinin adı, Şişli’de trafikte silahlı saldırıya uğrayarak ölen Sırp çete lideri Jovan Vukotiç cinayetinde de anılmıştı.