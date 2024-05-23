Uçuşta bagajına ücret istenince çareyi bagajın tekerleklerini sökmekte buldu

Düzenleme: Serkan Talan
Uçuşta bagajına ücret istenince çareyi bagajın tekerleklerini sökmekte buldu

Uçuşta bagajı için ücret istenen yolcunun bulduğu yöntem sosyal medyada gündem oldu. Yolcu, ekstra ücret ödememek için çareyi bavulunun tekerlerini sökmekte buldu.

Havayolu firmaları uçuşlarda yolculardan bazı durumlarda bagajlar için ek ücret talep ediyor. Bu ücret, fazla bagaj yükünden ya da bagajın boyundan kaynaklı olabiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video bagajlar için alınan ekstra ücretlere karşı yolcuların neler yapabileceğini ortaya koydu.

İrlanda merkezli havayolu şirketi RyanAir’in bir uçuşunda bagaj boyu sınırın üzerinde olduğu için yolcudan 70 euro ekstra ücret talep edildi. Yolcu ise buna karşı çok konuşulacak bir hamle yaptı. Ekstra ücret ödemek istemeyen yolcu bavulunun tekerlerini kopardı. Böylece bagajın boyu standart seviyeye indi ve ekstra ücret ödemek zorunda kalmadı.

Sosyal medyada gündem olan videoda havayolu çalışanlarının şaşkınlığı yüzünden okunurken havalimanında olayı izleyen yolcuların alkışlaması dikkat çekti.

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