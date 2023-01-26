Havayolu şirketlerinden çalışanlarına yüzde 153 zam

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) brüt ücretleri bildirilen 89 sektörün yarısında son 1 yılda ücretlerde yaşanan artışın Kasım 2022 itibariyle enflasyon oranının altında kaldığı görüldü. En çok ücretleri zam alan sektörlerin başında havayolu şirketleri geldi. Zam ortanı yüzde 153 oranında oldu.

Yaklaşık 14 milyon özel sektör çalışanı Şubat başında belli olacak yeni yılın ücret zammını bekliyor. Kasım ayı itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen kazançlara bakıldığında sektörlerin büyük bölümünün son 1 yılda ücret artış oranlarında yıllık tüketici enflasyonunun gerisinde kaldığı görülüyor.

Taşımacılığa yönelik depolama ve destek hizmetlerinde çalışanlar ise ortalama 13 bin 845 TL ücretle daha geride kalmasına karşın yüzde 112 ücret artış oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Gazeteci Musa Alioğlu Havayolu şirketlerinin yaptığı yüzde 153 zammı sosyal medyada paylaştı.