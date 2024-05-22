Rekor üstüne rekor kıran Ebru Yaşar'dan yeni albüm sürprizi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rekor üstüne rekor kıran Ebru Yaşar'dan yeni albüm sürprizi

Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Yaşar’ın 4 şarkıdan oluşan albümü 'Yine Çalıyor' sevenleriyle buluştu.

Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Yaşar, 4 şarkıdan oluşan albümü "Yine Çalıyor" sevenleriyle buluştu. Albümün çıkış parçası olan 'Kafamın İçi'ni Siyam ve Zeyd'le beraber söyleyen Yaşar, yeni seslere öncü olmayı sevdiğini, daha önce düetlerle yakaladıkları başarıları bir üst seviyeye taşımak için bu defa bir trio ile dinleyicinin karşısına çıkmak istediğini ifade etti.

foto1-001.jpg

“YAPTIĞIM ALBÜMLERİ, MÜZİKSEVERLERE HİZMET OLARAK GÖRÜYORUM”

Yaşar, "Yaptığım albümleri, müzikseverlere hizmet olarak görüyorum. Albüm yapanlara saygı duyuyorum, gerçekten zorlu bir süreç” ifadelerini kullandı.

foto2-001.jpg

DÜNYA STARLARINI GERİDE BIRAKMIŞTI

Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğini üstlendiği şarkının klip çekimleri Film Sokağı stüdyolarında gerçekleşti. Son şarkısı 'Yoksun'la YouTube dünya listesinde Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B gibi dünya starlarını geride bırakan şarkıcı, yeni projesinde yine önemli isimlerle çalıştı.

foto3-001.jpg

ŞARKILARIN SÖZ MÜZİK VE DÜZENLEMELERİNDE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Arem Özgüç-Arman Aydın, Febyo Taşel, Özlem Güneykaya, Kerim Araz, Esat Fidan, Hüseyin Mehmedoğlu ve Murat Sağır gibi isimler albümde söz, müzik ve düzenlemelerde yer aldı.

'Yine Çalıyor', 'Kafamın İçi', 'Ara Beni' ve 'Sen Bi Dahisin' isimli 4 şarkılık EP, EY Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluştu.

İlgili Haberler
Ebru Yaşar yeni parçasıyla müzik dünyasını salladı. Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B.'yi geride bıraktı
Kıbrıs’ta Ebru Yaşar rüzgarı esti. Hafızalara kazınacak bir konsere imza attı
Ebru Yaşar'dan hayranlarına büyük sürpriz. Yeni şarkısı 'Yoksun' tüm dijital platformlarda yayınlandı
Ebru Yaşar ile yeni yıl coşkusu! Sahnesiyle izleyenleri büyüledi
Kıbrıs'ta Ebru Yaşar fırtınası. Cumhuriyet kutlaması ile hayran bıraktı
Son Haberler
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Sinan Ateş'in kanıyla iddianame değil ihtarname hazırlamışlar Gündem
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Sinan Ateş'in kanıyla iddianame değil ihtarname hazırlamışlar
Bülent Uygun müjdeyi verdi Spor
Bülent Uygun müjdeyi verdi
Son dakika... İngiltere erken seçime gidiyor Dünya
Son dakika... İngiltere erken seçime gidiyor
Büyükşehirde toplu ulaşıma zam Gündem
Büyükşehirde toplu ulaşıma zam
Çiçek yaprakları parlatan teknik! Bununla kalmayıp çiçeğin solmasını da durduruyor Keşfet
Çiçek yaprakları parlatan teknik! Bununla kalmayıp çiçeğin solmasını da durduruyor
İsmail Kartal'dan flaş Galatasaray iddiası. 'Birinde ben de vardım' diyerek anlattı Spor
İsmail Kartal'dan flaş Galatasaray iddiası. 'Birinde ben de vardım' diyerek anlattı
Son dakika… Sosyal medya platformu ‘X’ Türkiye’de temsilcilik açtı Gündem
Son dakika… Sosyal medya platformu ‘X’ Türkiye’de temsilcilik açtı