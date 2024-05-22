Rekor üstüne rekor kıran Ebru Yaşar'dan yeni albüm sürprizi

Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Yaşar, 4 şarkıdan oluşan albümü "Yine Çalıyor" sevenleriyle buluştu. Albümün çıkış parçası olan 'Kafamın İçi'ni Siyam ve Zeyd'le beraber söyleyen Yaşar, yeni seslere öncü olmayı sevdiğini, daha önce düetlerle yakaladıkları başarıları bir üst seviyeye taşımak için bu defa bir trio ile dinleyicinin karşısına çıkmak istediğini ifade etti.

“YAPTIĞIM ALBÜMLERİ, MÜZİKSEVERLERE HİZMET OLARAK GÖRÜYORUM”

Yaşar, "Yaptığım albümleri, müzikseverlere hizmet olarak görüyorum. Albüm yapanlara saygı duyuyorum, gerçekten zorlu bir süreç” ifadelerini kullandı.

DÜNYA STARLARINI GERİDE BIRAKMIŞTI

Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğini üstlendiği şarkının klip çekimleri Film Sokağı stüdyolarında gerçekleşti. Son şarkısı 'Yoksun'la YouTube dünya listesinde Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B gibi dünya starlarını geride bırakan şarkıcı, yeni projesinde yine önemli isimlerle çalıştı.

ŞARKILARIN SÖZ MÜZİK VE DÜZENLEMELERİNDE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Arem Özgüç-Arman Aydın, Febyo Taşel, Özlem Güneykaya, Kerim Araz, Esat Fidan, Hüseyin Mehmedoğlu ve Murat Sağır gibi isimler albümde söz, müzik ve düzenlemelerde yer aldı.

'Yine Çalıyor', 'Kafamın İçi', 'Ara Beni' ve 'Sen Bi Dahisin' isimli 4 şarkılık EP, EY Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluştu.