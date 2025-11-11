Türkiye futbolu bahis skandalıyla sarsıldı. Aralarında Süper Lig oyuncularının da bulunduğu 1024 isim bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Futbolcuların çoğu gençken amatör oldukları dönemde bahis oynadıkları savunması yaparken bir isim tam tersi yönde dikkat çekti. Bu futbolcu Altay'ın emektarı Murat Uluç.

15 Mayıs 1981 doğumlu olan Murat Uluç, santrafor olarak oynuyor. 2000 yılında Altay alt yapısına transfer olan futbolcunun ilginç bir hikayesi var. Jübilesini 2019'da 38 yaşındayken yine Altay'da yaptı. Antrenörlüğe başladıktan sonra 2022 yılında 41 yaşındayken Altay'ın transfer yasağı nedeniyle yeşil sahalara geri döndü.

İzmir'in siyah beyazlı takımı TFF 1.Lig'de mücadele ederken 23 Şubat 2024'de Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeledeki tek golü atan Murat Uluç, 42 yıl 9 ay 8 gün ile TFF 1.Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu rekorunu bir diğer Altaylı İbrahim Öztürk'ten aldı.

Altay'ın 6 Aralık 2023 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'a karşı oynadığı maça çıkan Uluç, 42 yıl 6 ay 21 gün ile Türkiye Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu. Attığı gol ile de Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu unvanını kazandı.

Murat Uluç, 8 Aralık 2024'te Kepezspor ağlarını sarsarak TFF 2. Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını ele geçirdi. Şu an 3. Lig'de Altay forması giyen oyuncunun 10 karşılaşmada 1 golü bulunuyor.

'İŞİN AHLAK KISMINDAYIM, GENÇLER BENİ ÖRNEK ALSIN DEMİŞTİ

Murat Uluç, Ekim 2024'te verdiği bir söyleşide gençlerin kendisini örnek almasını istediğini söylemişti. Uluç şöyle konuşmuştu: "Bizim gençlik dönemimizde 30'u geçtin mi yaşlı diyorlardı. Şimdi tam tersi. 30'dan sonra herkes futbolu yavaş yavaş bırakıyordu ama şimdi bu değişti. Ben de öncülük ettim onlara herhalde. Benim için sahada genç yaşlı yok. İşini iyi yapan ve kötü yapan var. İyi yapan, verimli olan herkes yaşlı da olsa sahada olabilir. İşini yapıyorsa bence genç-yaşlı önemli değil. Burada antrenörlük de yaptım, ben işin ahlak kısmındayım. Benim yaşadığım daha farklı bir şey ama gençler örnek almalı. Nasıl bu yaşa kadar güçlü ve kuvvetli kalabiliyor, nasıl bu kadar goller atabiliyor, gençlerin bakması, örnek alması lazım. İş ahlakı, işe sarılma önemli. Sahip çıkan, sorumluluk alan kendi kazanacak."