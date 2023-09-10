Rektör Arif Özaydın’dan üniversitede yemeklere yüzde 1400 zam. Yemek ücretlerini 1 TL'ye düşürdük diye reklam yapmıştı

Gaziantep Üniversitesi'nde skandallara bugün bir yeni daha eklendi. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın geçen dönem müjde diye duyurduğu yemekhane ücretlerine bu dönem yüzde bin 400 zam yaparak rekor bir şekilde zam yaptı. Karara öğrencilerden büyük tepki geldi.

Rektör Arif Özaydın’dan üniversitede yemeklere yüzde 1400 zam. Yemek ücretlerini 1 TL'ye düşürdük diye reklam yapmıştı

Adı, soyunma odasının tabelasını, ‘giyinme odası’ olarak değiştirip, bunu ‘icraat’ olarak sunması, adrese teslim kadro ilanı, ilahiyat fakültesi mezunlarına, “Ticaret yapın, yoksa karnınızı doyuramazsınız” tavsiyesinde bulunması gibi birçok olayla anılan Gaziantep üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın yeni tartışma yaratacak bir karara daha imza attı.

Pencere TV’den Ahmet Kaya’nın haberine göre, Rektör Özaydın geçtiğimiz yıl, “Üniversitemiz merkez yemekhanesinde yemek ücretlerini 1 TL'ye düşürdük. Yeni açmış olduğumuz genç ofisimizde çay-simit öğrencilerimize bedava. Her şey sizler için” sözleriyle öğrencilere müjde vermişti.

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Ancak, 1 TL'ye satılan yemeklerin kalitesizliği, içinden de böcek, taş gibi cisimler çıkması üzerine öğrenciler sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Bunun üzerine Rektör Özaydın, yemekhanede onlarla yemek yiyip sorunun çözüleceği sözünü verdi. Yemek sırasında rektörün porselen tabak, öğrencilerin ise tabldot kaplarında yemek yemeleri de eleştiri konusu oldu.

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YÜZDE 1400 ZAM BİRDEN YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde ise üniversite yemekhanesinin girişine “Öğrenci kartları turnikelerden geçerken yeni dönemden itibaren günlük ilk okuma öğrenci yemek fiyatı 15.00 TL, 2. okuma misafir fiyatı olan 60 TL düşecektir” duyurusu asıldı.

Öğrenciler, duyurunun gerçek anlamının 1 TL olan yemek ücretinin 14 kat, yani yüzde bin 400 artarak 15 TL yapılması olduğunu belirterek sosyal medya hesabından bu astronomik artışa tepki gösterdi.

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“BİRAZ İNSAF YA”

Öğrencilerden sosyal medya hesabından, “Önce şov yapıp yemeği 3 TL'den 1 TL'ye düşürdünüz. Fiyatı düşünce yemek yiyemez olduk, kalitesi düşmüştü. Şimdi ise fiyatın 15 kat artması… Biraz insaf ya. Öğrenciler taş mı yesin hocam? Ayrıca, çay-simit bedavaydı, onu söylemiyoruz bile hoca” paylaşımıyla tepkilerini dile getirdi.

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