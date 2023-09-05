İTÜ'de yemek ücretlerine son 2 ayda ikinci zam. Bu öğrenciler taş mı yesin?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yemekhane ücretlerine son 2 ayda ikinci kez zam geldi. Yapılan zamlarla yemek fiyatları 3 kat artarken, İTÜ'ye bağlı yurtların fiyatları da sessiz sedasız katlandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İTÜ'de yemek ücretlerine son 2 ayda ikinci zam. Bu öğrenciler taş mı yesin?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrenci yemek ücretlerine Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana yüzde 200 oranında zam yapıldı. Son 2 ayda yemek ücretleri ikinci kez artırılarak 3 katına çıkarılırken, yurt fiyatları da katlandı.

İstanbul'da yüksek enflasyon altında eğitim almaya çalışan İTÜ'lüler, yemek ve barınma kriziyle de mücadele etmek zorunda kalıyor.

2 AYDA 3 KAT ARTIŞ

İTÜ'nün Temmuz ayında yemek ücretlerine yaptığı yüzde 100 zammın üstüne bir zam daha geldi. Geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni fiyat listesiyle yemek fiyatları tekrar artırıldı. Böylece son 2 ayda yemek ücretlerine yüzde 200 zam yapılmış oldu.

Temmuzda yapılan zamla öğle yemeği fiyatı beş liradan 10 liraya, akşam yemeği fiyatı 10 liradan 20 liraya çıkartılmıştı. Yapılan yeni artışla, öğle yemeği 15 liraya, akşam yemeği ise 20 liraya yükseltildi. Bu, son 2 ayda yemek fiyatlarının 3 kat arttığı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz Güz ve Bahar dönemlerinde iki öğüne 15 TL ödeyen İTÜ'lüler son zamlarla beraber aynı öğünlere 35 TL ödeyecek.

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YURT ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Öte yandan kararın, öğrencilerin çoğunun şehir dışında olduğu yaz tatilinde alınması dikkat çekti. Yemek ücretleri artarken, yurt fiyatları da yerinde durmadı. Halihazırda barınma krizi yaşayan İTÜ'lüler, yurt ücretlerine yapılan fahiş zamlarla da boğuşuyor.

İTÜ'ye bağlı öğrenci yurtları da zamlardan nasibini aldı. 2022-2023 bahar döneminde aylık 940 TL ödenen Ferhunde Birkan Kız Öğrenci Yurdu, yapılan son zamla bin 645 TL'ye yükseldi.

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