Remzi Özdemir büyük vurgunu açıkladı. Devletten 336 milyon TL'ye aldı. Yüzde 29'unu 1 milyar 857 milyona sattı

Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir 1983 yılında Türkiye Şeker Fabrikası tarafından kurulan Bor Şeker Fabrikaları ile ilgili gündem olacak bir yazı kaleme aldı.

Özdemir, tüm Türkiye’nin şeker ihtiyacını karşılayan şirketin AKP tarafından 2018 yılında özelleştirildiğini belirtti.

Şirketin Doğuş Gıda’ya geçtiğini ardından halka arz edildiğini belirten Özdemir, “Şirketin her 1 hissesi 26.54 TL’den halka satılacak.” dedi.

Bu kısma kadar her şeyin normal olduğunu açıklayan Özdemir konunun can alıcı tarafını şöyle açıkladı:

77 milyon dolar verilerek satın alınan fabrika bugünkü dolar kuruyla 208 milyon dolar piyasa değeri ile satılıyor.

Doğuş tamamına verdiği 77 milyon doları şirketin sadece yüzde 29’unu halka satarak geri alıyor. Geri kalan yüzde 70.1’lik bölümün ise tamamı kendine kar kalıyor.

İŞTE REMZİ ÖZDEMİR’İN GÜNDEM OLACAK YAZISI:

Eşi benzeri dünyada olmayan bir özelleştirme olayı.

Şirketin adı: Bor Şeker Fabrikaları.

Şirket Türkiye Şeker Fabrikası tarafından 1983 yılında kuruluyor.

Sadece Niğde değil tüm Türkiye’nin şeker ihtiyacını karşılıyor.

AKP 2018 yılında Bor Şeker Fabrikası’nı özelleştiriyor.

5 Mayıs 2018 yılında Resmî gazete ’de yayımlanan karar ile fabrika 336 milyon bedelle Doğuş Gıda’ya geçiyor.

Fabrikanın yeni sahipleri tam 5 yıl sonra fabrikayı halka arz etmek için SPK’ya başvuruyorlar.

Yani devlet eliyle halktan aldıkları Bor Şeker Fabrikası’nın yüzde 29’unu geri halka satmak için izin alıyorlar.

Şirketin her 1 hissesi 26.54 TL’den halka satılacak.

Buraya kadar her şey normal değil mi?

Sermaye tabana yayılıyor ve şirket banka yerine kaynağı halktan buluyor.

Hem de ne kaynak!

Rakamları inceleyelim:

Doğuş Gıda şirketin tamamını 2018 yılında 336 milyon TL’ye satın alıyor.

Bugün itibariyle fabrikanın sadece yüzde 29’unu 1 milyar 857 milyon 800 liraya halka satıyor.

Diyelim ki, dolar bazında olsun. O gün yani Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihe bakalım.

5 Mayıs 2018’de 1 dolar 4 lira 33 kuruş. Doğuş tamamına 77 milyon doları ödemiş.

77 milyon dolar verilerek satın alınan fabrika bugünkü dolar kuruyla 208 milyon dolar piyasa değeri ile satılıyor.

Doğuş tamamına verdiği 77 milyon doları şirketin sadece yüzde 29’unu halka satarak geri alıyor. Geri kalan yüzde 70.1’lik bölümün ise tamamı kendine kar kalıyor.

Şimdi tekrar soruyorum: 77 milyon dolar 5 yılda dünyanın hangi ülkesinde 208 milyon dolar oluyor?

Ülke Cumhuriyet tarihinin en ağır krizini yaşarken dolar bazında böyle bir kar mühendislik hesabı mı?