Remzi Özdemir Mehmet Şimşek'in sırrını açıkladı. Eski Bakan Nebati öğrenince sitem edecek

Kaynak: Haber Merkezi
Remzi Özdemir Mehmet Şimşek'in sırrını açıkladı. Eski Bakan Nebati öğrenince sitem edecek
Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Yeniçağ yazarı ve ekonomist Remzi Özdemir yine bomba bir yazıya imza attı.

Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili bir yazı kaleme alarak Şimşek’in sırrrını açıkladı.

Şimşek’in 6 aylık süre boyunca faiz artırdığını ve vergi ve harçları yükselttiğini belirten Özdemir, emeklinin zam alamadığını aktardı.

İŞTE ÖZDEMİR’İN YAZISI:

Mehmet Şimşek Ne Yaptı?

Mehmet Şimşek’i herkes kurtarıcı olarak görüyor.

Biz Mehmet Şimşek’i nereden tanıyoruz?

Eski bakan. Peki neden gitmişti?

Onu bilemiyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Nisan 2019 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde çok ağır bir konuşma yaptı:

"Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya kalkıyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vererek eski AK Partili Mehmet Şimşek, Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na da sert eleştiriler yöneltti.

Her şey geçmişte kaldı. Bunlar politik söylemler. Biz önümüze bakalım.

Mehmet Şimşek 6 aydır ne yaptı ona bakalım.

Hafızanızı zorlayın ne yaptığını?

İki şey gelecek aklınıza.

Bir faiz arttırdı ikincisi ise vergi ve harçları yükseltti.

Halen uygulamaya koyduğu kamuoyuna açıkladığı bir program var mı?

Yok!

Mesela maliye politikalarıyla ilgili ortaya konulmuş bir yasa teklifi veya düzenleme var mı yok!

Yüzde 8.5 olan faizi yükseltti. Ödediğimiz motorlu taşıtlar vergisini ikinci kez ödedik. Pasaport ve benzeri harçlar yılda bir olmasına rağmen 2 kez yükseltildi. KDV oranı 18’den yüzde 20’ye çıkartıldı. Kök maaş cinliği ile 12 milyon emekli zam alamadı ve 7 bin 500 liraya mahkûm oldu.

Yüzde 8.5 olan faiz oranını yüzde 40’a yükseltti. 19 lira olan doları 29 liraya çekti. Enflasyonu da yüzde 61 yaptı.

Bunlar için Mehmet Şimşek’e ihtiyaç yoktu ki!

Bunları yap deselerdi eski bakan Nebati ’de yapardı.

Mehmet Şimşek’in uluslararası itibarı var derseniz saçma konuşursunuz. İtibar kişide değil devlette olur. Uluslararası tefeciler Mehmet Şimşek’e değil Türkiye Cumhuriyeti’ne borç veriyor.

O halde son bir haftada gelen 1.2 milyar liralık yabancı neye geldi?

Söyleyeyim size o yabancı dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağı yüzde 40 faize geldi.,

Şimdi tekrar soruyorum Mehmet Şimşek ne yaptı?

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