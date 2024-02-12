Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın kredi kartları için şok atağını açıkladı. Herkesi ilgilendiriyor yanarsınız

Remzi Özdemir "Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz hamlesi!" başlıklı yeni bir yazı yazdı.

Enflasyonla mücadeleyi büyük varlık sahibi ve şirketlerden değil de vatandaş üzerinden yapmaya çalışan Merkez Bankası’ndan beklenen yeni hamleyi Remzi Özdemir açıkladı.

"KREDİ KART DÜZENLEMESİNDE SONA GELİNDİ"

Merkez'in enflasyon beklentisiyle talebi öne alım harcama yapan vatandaşa engel olmak için "kredi kartı düzenlemesi"ne gideceğini belirten Özdemir, "Geçtiğimiz ay başlatılan yeni kredi kart düzenlemesinde sona gelindi" dedi.

Yapılanacak düzenlemede en çok dikkat çekenin ise "faiz oranlarının güncellenmesi" olduğunun altını çizdi.

"AYLIK YÜZDE 6 FAİZ YILLIKTA YÜZDE 72 OLUYOR"

Remzi Özdemir yazısında şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankası en son kasım ayında yükselttiği kredi kart ve kredili mevduat hesap faiz oranını yeniden güncelleyecek.

Yapılacak artışla halen 3.69 olan kredi kartı ve kredili mevduat hesabı nakit çekim ile taksit faiz oranı ilk etapta 4.99’a çıkartılacak.

Harcamaların düşmemesi halinde bu faiz oranının yüzde 6’ya kadar çıkartılması planlanıyor.

Aylık yüzde 6 faiz yıllıkta yüzde 72 oluyor.

İHTİYAÇ KREDİLERİDE DE ARTIŞ

Öte yandan bankaların son haftalarda yeniden başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyalarına da sıkılaştırma geliyor.

İhtiyaç kredilerinde tıpkı ticari kredilerde olduğu gibi fatura karşılığı ödeme formülü üzerinde duruluyor.

Yani siz beyaz eşya alacaksanız kredi alınacak ürünlerin faturasına istinaden size değil de banka tarafından direkt aldığınız yere ödenecek. Bu formül konusunda şimdilik acele edilmiyor.

TAKSİT TAMAMEN KALIYOR

Kredi kartında ücretsiz taksit kampanyaları da tamamen kalkıyor. Taksitlendirmek isteyen kişiler 3 aya kadar güncel faiz oranı ile taksitlendirebilecek. Bunun içinde sektör sınırlaması planlanıyor.