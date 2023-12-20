Remzi Özdemir'den gece yarısı bombası. Merkez Bankası'nın alacağı şimdiden açıkladı. Dolar Euro konut fiyatları borsa ne olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yarın (21 Aralık Perşembe) saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Gözler Merkez Bankası'na çevrilmişken Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını önceden açıkladı.

İşte Remzi Özdemir'in o yazısı:

Merkez Bankası kararı doları ve borsayı ve konutu nasıl etkileyecek.

Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasına saatler var.

Merkez Bankası ne yapacak ve açıklayacağı karar doları, borsayı ve konut almayı bekleyen yüz binlerce vatandaşı nasıl etkileyecek?

Öncelikle Merkez Bankası bir kez daha faiz silahını çekecek. Yılı 40 puanın üzerinde bir faizle kapatmaya çalışıyor.

Bu nedenle Merkez Bankası 250 baz puan artışla işi noktalayacak.

Ya sonrası?

Ona sonra bakacak ancak yabancı sermayenin girişine devam etmesi için bunu yapmak zorunda.

Peki 250 baz puan artış piyasayı nasıl etkileyecek?

Önce dolara bakalım:

Doları 30 liranın altında bir rakamda kapatacak. Yıllık enflasyonun yüzde 60’ı geçtiği bir yıl doların en az 35 liranın üzeri kapatması lazımdı. Yani adil değer bu rakamın üzeri. Ancak onu seçim sonrasına bırakacaklar. Eğer Mehmet Şimşek’e kalsa doları yarın 40 lira yapar ama o zaman enflasyon patlar ve pahalılık alır başını gider. Sonuç Erdoğan’a ağır bir yerel seçim yenilgisi olarak yansır. Bu nedenle Şimşek doları yerel seçime kadar baskılayacak.

Seçime kadar dolar kontrollü bir şekilde yükselecek. Erdoğan yerel seçime 33 lira ve altı bir kurla g itmek istiyor.

BORSA SIKINTILI

Daha düne kadar borsayı destekleyen iktidar borsadan umudunu ve desteğini kesti. Bu nedenle likidite sıkıntısı Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz artışından sonra had safhaya düşecek. Unutmayın faizin yüksek olduğu bir ortamda para borsaya değil bankaya mevduata gider. Ancak borsayı da fazla düşürmeyecekler. Yani ne öldürecek ne yaşatacak süründürecek bir borsa bizi bekliyor.

KONUT:

Asıl sıkıntı orada. Aylardır düşen konut satışları son faiz artışı ile birlikte balonun patlamasına neden olacak. Satışlar düştü ama konut satıcıları ve müteahhitler halen burunlarından kıl aldırmıyor. Bu kez tehlike büyük. Zaten fiyatlarda balon olduğu herkes tarafından dile getiriliyor. Artık konutta gerçeklerle yüzleşmeye hazır herkes.

PARANIN YÖNÜ NEREYE?

Merkez Bankası’nın bu faiz artışı ile birlikte 30 günlük mevduat faizi yüzde 50’yi geçecek. Şimdilik en cazip yatırım aracı en azından seçime bir hafta kalıncaya kadar banka mevduatı görünüyor.