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Renault Megane güncel fiyat listesi belli oldu. İşte son üç ayın fiyat karşılaştırması

Renault Megane modelinin 2023 mart ayı fiyatları belli oldu. Ocak ayı itibariyle fiyat listesi karşılaştırıldı. İşte aradaki fark...

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 08:44
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Renault Megane mart ayı fiyat listesi

Renault Megane güncel fiyat listesi belli oldu. İşte son üç ayın fiyat karşılaştırması
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Ülkemizde en çok satın alınan markalardan biri olan Renault'un Megane modelinin Mart ayı fiyat listesi belli oldu.

Otomobil, ülkemizde üç motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 

1.3 TCe 140 bg, adından da anlaşıldığı gibi 140 beygir güç ve 260 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen motorun yakıt değerleri ise ortalama 5,9 litre seviyelerinde. Bunun dışında aynı motorun 7 ileri/EDC (Çift kavramalı otomatik vites) şanzıman sunan bir versiyonu daha var. Bu noktada tork üretimi 240 Nm seviyelerine geriliyor. Ayrıca iki seçeneğin de benzinli olduğu da belirtiliyor.

Otomobildeki üçüncü motor seçeneği 1.5 Blue dCi EDC 115 bg. 115 beygir ve 270 Nm torkla sürücülerin karşısına çıkan motorda 7 ileri/EDC şanzıman yer alıyor. Motorun yakıt tüketim değerleri WLTP’ye göre ortalama 4,6 ila 4,7 litre aralığında. Son olarak 0 – 100 km/s hızlanmasının 11,2 saniye olarak aktarılıyor.

İŞTE FİYAT LİSTESİ 

Mart ayında Renault Megane fiyat listesi

Şubat ayında Renault Megane fiyat listesi

Ocak ayında Renault Megane fiyat listesi

Renault Megane 2023 opsiyon fiyat listesi

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