Renault Megane güncel fiyat listesi belli oldu. İşte son üç ayın fiyat karşılaştırması

Ülkemizde en çok satın alınan markalardan biri olan Renault'un Megane modelinin Mart ayı fiyat listesi belli oldu.

Otomobil, ülkemizde üç motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

1.3 TCe 140 bg, adından da anlaşıldığı gibi 140 beygir güç ve 260 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen motorun yakıt değerleri ise ortalama 5,9 litre seviyelerinde. Bunun dışında aynı motorun 7 ileri/EDC (Çift kavramalı otomatik vites) şanzıman sunan bir versiyonu daha var. Bu noktada tork üretimi 240 Nm seviyelerine geriliyor. Ayrıca iki seçeneğin de benzinli olduğu da belirtiliyor.

Otomobildeki üçüncü motor seçeneği 1.5 Blue dCi EDC 115 bg. 115 beygir ve 270 Nm torkla sürücülerin karşısına çıkan motorda 7 ileri/EDC şanzıman yer alıyor. Motorun yakıt tüketim değerleri WLTP’ye göre ortalama 4,6 ila 4,7 litre aralığında. Son olarak 0 – 100 km/s hızlanmasının 11,2 saniye olarak aktarılıyor.

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