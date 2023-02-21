Renault Clio'nun 2023 fiyat listesi açıklandı. Otomobil alacaklar dikkat

Ülkemizde birçok otomobil sürücüsü tarafından tarcih edilen Renault Clio'nun 2023 fiyat listesi yayınladı.

5 motor seçeneği ile satışa sunulan aracın Türkiye'de 3 motoru satışa sunuluyor.

Bunlardan ilki 65 beygir güç ve 95 nm tork üretebilen ve şehir içi 6,3 litre yakıt tüketimine sahip manuel şanzımanlı 1.0 SCe, ikincisi 90 beygir güç ve 142 nm tork üretimi yapan sürekli değişken otomatik şanzımanlı şehir için 6,1 yakıt tüketimine sahip 1.0 TCe X-Tronic.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Otomobil; giriş paketi Joy, orta paket Touch ve en üst paket Icon olmak üzere üç donanım paketine sahip. Burada paket tercihlerine göre Şerit Takip Sistemi, Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi gibi sürücü güvenliğini üst seviyeye çıkaran özellikler de alınabiliyor.

Söz konusu paketlerin standart özelliklerin üzerine sürücülere sunduğu özellikler ise şöyle;

Joy

Otomatik Yanan Farlar

Full LED Ön Farlar & Gündüz Farları

Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar

Hız Ayar ve Sınırlayıcı

Touch

Geri Görüş Kamerası

Kablosuz Şarj Özelliği

EASY LINK 7” Multimedya Sistemi

Hız Ayar ve Sınırlayıcı

Icon

Eller Serbest Park Destek Sistemi

EASY LINK 9,3” Bilgi, Eğlence ve Navigasyon Sistemi

Multi-Sense Sürüş Deneyim Teknolojisi

Hız Ayar ve Sınırlayıcı

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