Renault Clio'nun 2023 fiyat listesi açıklandı. Otomobil alacaklar dikkat

Ülkemizde birçok otomobil sürücüsü tarafından tarcih edilen Renault Clio'nun 2023 fiyat listesi yayınladı.
5 motor seçeneği ile satışa sunulan aracın Türkiye'de 3 motoru satışa sunuluyor.
Bunlardan ilki 65 beygir güç ve 95 nm tork üretebilen ve şehir içi 6,3 litre yakıt tüketimine sahip manuel şanzımanlı 1.0 SCe, ikincisi 90 beygir güç ve 142 nm tork üretimi yapan sürekli değişken otomatik şanzımanlı şehir için 6,1 yakıt tüketimine sahip 1.0 TCe X-Tronic.
ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Otomobil; giriş paketi Joy, orta paket Touch ve en üst paket Icon olmak üzere üç donanım paketine sahip. Burada paket tercihlerine göre Şerit Takip Sistemi, Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi gibi sürücü güvenliğini üst seviyeye çıkaran özellikler de alınabiliyor.
Söz konusu paketlerin standart özelliklerin üzerine sürücülere sunduğu özellikler ise şöyle;
Joy
Otomatik Yanan Farlar
Full LED Ön Farlar & Gündüz Farları
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar
Hız Ayar ve Sınırlayıcı
Touch
Geri Görüş Kamerası
Kablosuz Şarj Özelliği
EASY LINK 7” Multimedya Sistemi
Hız Ayar ve Sınırlayıcı
Icon
Eller Serbest Park Destek Sistemi
EASY LINK 9,3” Bilgi, Eğlence ve Navigasyon Sistemi
Multi-Sense Sürüş Deneyim Teknolojisi
Hız Ayar ve Sınırlayıcı
İŞTE FİYAT LİSTESİ