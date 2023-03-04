Renault Taliant’ın mart ayı fiyatları açıklandı. Fiyatlar gittikçe artıyor

Otomobil sektöründeki hareketlilik devam ediyor. Her ay otomobil markaları zamlı fiyatlarını açıklıyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, birkaç yıl öncesine dek 100-200 bin TL bandına satın alınabilen modellerin fiyatları 2023 yılı itibariyle 400-500 bin TL seviyelerine kadar çıktı.

Türkiye’de en çok tercih edilen modellerden birisi de Renault Taliant’ın da Mart ayı zamlı fiyatları belli oldu.

FİYATLAR:

ÖZELLİKLER

Renault Taliant; an itibari ile ülkemizde iki motor seçeneği ile satışta. Bunlardan ilki 65 beygir güç ve 95 nm tork ürebilen 1.0 Sce. Benzinli motor, 5 ileri manuel şanzımanın yanı sıra şehir içi 6,2, şehir dışı 4,9 litre yakıt tüketimi vadediyor. İkinci motor seçeneği diğerine kıyasla daha güçlü olan 1.0 Turbo X-tronic diyebiliriz. 90 beygir güç ve 142 nm tork üretebilen benzinli motorun yakıt tüketimi ise fabrika ölçümlerine göre şehir içi 6,5 litre ve şehir dışı 5,1 olarak belirlenmiş. Renault Taliant, Joy ve Touch olmak üzere iki farklı donanım paketiyle geliyor. Giriş seviyesi Joy paketinde manuel klima, manuel arka camlar, 3.5 inç TFT gösterge paneli, USB ve Bluetooth bağlantılı radyo sistemi mevcut.