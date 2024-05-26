Rengarenk ve modifiyeli araç sahiplerinden renkli festival

Kaynak: İHA
Rengarenk ve modifiyeli araç sahiplerinden renkli festival

Nevşehir'de düzenlenen modifiyeli araçlara özel etkinlikte katılımcılar renkli görüntülere şahit oldu.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde düzenlenen '1.Modifiye Fest', modifiyeli araç tutkunlarını bir araya getirerek büyük ilgi gördü. Gülşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 750 araç ve sahipleri ile birlikte meraklıları katıldı.

Festivalde, farklı kentlerden gelen sürücülerin yanı sıra Gülşehir ve çevre ilçelerden de katılım sağlandı. Sergilenen araçlar arasında, dikkat çekici modifiye işleri ve özgün tasarımlar büyük ilgi gördü. Oyuncaklarla süslenen araçlar, ses sistemleriyle donatılmış olanlar ve özel boyama işlemleriyle kişiselleştirilmiş araçlar, etkinliğe renk kattı.

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