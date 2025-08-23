Resmen açıklandı! Edson Alvarez Fenerbahçe'de

Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, West Ham United forması giyen Edson Alvarez'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için West Ham ile anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Jose Mourinho bombası! Yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe Benfica'ya elenirse...

Transferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesi

EDSON ALVAREZ'İN BU SEZONKİ MALİYETİ 6.5 MİLYON EURO



Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Fenerbahçe ile West Ham United arasındaki anlaşmaya göre, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon euro olacak. Bu opsiyon ise zorunlu olmayacak.



Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusuna 4.5 milyon euro maaş ödeyecek.

Nene'yi yakın tanıyan isimden olay yorum! "Fenerbahçe kelepir fiyata aldı"

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! Pep Guardiola'dan Ederson açıklaması

Dünya devleri Yusuf Akçiçek'e kanca attı! Teklif edilen rakamı duyanlar inanamadı