Resmen açıklandı! Edson Alvarez Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, West Ham United forması giyen Edson Alvarez'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için West Ham ile anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.

EDSON ALVAREZ'İN BU SEZONKİ MALİYETİ 6.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Fenerbahçe ile West Ham United arasındaki anlaşmaya göre, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon euro olacak. Bu opsiyon ise zorunlu olmayacak.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusuna 4.5 milyon euro maaş ödeyecek.

