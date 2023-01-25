Erdoğan'ın 'Paris'teki metroların damından sular akıyor' sözlerine yorum yağdı

Geçtiğimiz günlerde Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'nın başkenti Paris'teki metrolarla ilgili kullandığı ifadelere sosyal medyada yorum yağdı.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Paris’te metrolarda damdan sular akıyor sular. Bizim metrolar pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok" ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler çok kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunlar Boğaz’ın altından Marmaray’ı geçirebilirler miydi? Bir tanesi ” Bunda sürücü yok muydu?” diyor. Bir diğeri de “Bunları galiba Paris’te yapmışlar” diyor. Paris’te metrolarda damdan sular akıyor sular. Bizim metrolar pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok."

BU SÖZLERİNE YORUM YAĞDI

Erdoğan'ın Paris metrosuyla ilgili kullandığı sözleri sosyal medyada anında gündem olurken kullanıcılar birbirinden farklı yanıtlar verdi.

Bir kullanıcı, Yenikapı metrosunu örnek göstererek şunu yazdı:

15 gün önce Paris'te olduğunu söyleyen bir kullanıcı ise, kentteki metroların durumunu şöyle anlattı:

Paris'te 7 kat metro olduğunu söyleyen bir kullanıcı ise, "Hangi katta akıyor" diye sordu

"Çatı matı akmıyordu" diyen bir kullanıcı:

Erdoğan'ın sözlerine verilen diğer sosyal medya yanıtları ise şöyle: