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  • Erdoğan'ın 'Paris'teki metroların damından sular akıyor' sözlerine yorum yağdı

Erdoğan'ın 'Paris'teki metroların damından sular akıyor' sözlerine yorum yağdı

Erdoğan'ın Paris metrosuyla ilgili kullandığı sözlere sosyal medyada yorum yağdı. Erdoğan, Paris'teki metroların damlarının aktığını savunmuştu.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 19:25
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Erdoğan 'Paris'teki metroların damından sular akıyor' dedi. Yorum yağdı

Erdoğan'ın 'Paris'teki metroların damından sular akıyor' sözlerine yorum yağdı
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Geçtiğimiz günlerde Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'nın başkenti Paris'teki metrolarla ilgili kullandığı ifadelere sosyal medyada yorum yağdı.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Paris’te metrolarda damdan sular akıyor sular. Bizim metrolar pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok" ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler çok kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunlar Boğaz’ın altından Marmaray’ı geçirebilirler miydi? Bir tanesi ” Bunda sürücü yok muydu?” diyor. Bir diğeri de “Bunları galiba Paris’te yapmışlar” diyor. Paris’te metrolarda damdan sular akıyor sular. Bizim metrolar pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok."

BU SÖZLERİNE YORUM YAĞDI

Erdoğan'ın Paris metrosuyla ilgili kullandığı sözleri sosyal medyada anında gündem olurken kullanıcılar birbirinden farklı yanıtlar verdi.

Bir kullanıcı, Yenikapı metrosunu örnek göstererek şunu yazdı:

15 gün önce Paris'te olduğunu söyleyen bir kullanıcı ise, kentteki metroların durumunu şöyle anlattı:

Paris'te 7 kat metro olduğunu söyleyen bir kullanıcı ise, "Hangi katta akıyor" diye sordu

"Çatı matı akmıyordu" diyen bir kullanıcı:

Erdoğan'ın sözlerine verilen diğer sosyal medya yanıtları ise şöyle:

 

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Metro
25.01.2023 19:58
🤣🤣🤣  
 
Denemesi bedava
25.01.2023 19:56
Hangisi tutarsa  
 
Yörükoğlu
25.01.2023 19:53
Bunların yüzünden İmamhatipli çocuklar bile dinden soğudu, nasıl yalan dolan yaaaa arkadaş....  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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