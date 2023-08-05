İki yeni banka kuruldu. Resmi Gazete'de yayımlandı

BDDK'nın onayı ile 300 milyon dolar muadili TL sermayeli bir mevduat bankası Enpara Bank A.Ş.'nin kurulmasına ve kuruluş izni verilen Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verildi.

İki yeni banka kuruldu. Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul kararına göre, kurucu ortaklar Digital-Q-FS Limited, QNB Finans Faktoring A.Ş., QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş., QNB Finans Portföy Yönetim A.Ş. ve Efinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 300 milyon dolar muadili TL sermayeli "Enpara Bank A.Ş." unvanlı bir mevduat bankası kurulmasına onay verildi.

Yine BDDK'nın 28.04.2022 tarihli ve 10189 sayılı Kurul Kararı ile kuruluş izni verilen Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verildi.

Diğer bir tebliğe göre de kurucu ortaklar Bülent Tekmen, Erkan Kilimci, Deniz Devrim Cengiz, Ali Kürşad Bostan, Muhammed Furkan Ünsal ve Murat Öztürk tarafından Türkiye’de 2 milyar TL kuruluş sermayeli Colendi Bank A.Ş. unvanlı bir dijital mevduat bankası kurulmasına onay verildi.

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