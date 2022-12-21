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Son dakika... MTV’de yeniden değerleme oranı belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerlendirme oranı %61,5 oldu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 00:40
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Resmi Gazete’de yayımlandı: MTV yeniden değerleme oranı belli oldu

Son dakika... MTV’de yeniden değerleme oranı belli oldu
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, MTV oranı 2023 yılı için yüzde 61,5 olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı.

Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi.

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Vatandas
21.12.2022 00:43
Hey masallah..ayni bonkorluğü memur maaşlarinda yapacak mi hükumet bir memur olarak soruyorum ayrica asgari ucretide yuzde 65 artirabilecekmi?yada enflasyon nasil yuzde 85..de hadi akepeliler cvp veri  
 
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