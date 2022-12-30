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Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı

Tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 2023'te 28 bin 813 lira olacak. Söz konusu tebliğler, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 06:09
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Resmi Gazete'de yayımlandı. Tütün ve alkollü içki satış belgelerine zam

Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tütün ve alkollü içkilerin satış belgeleri 2023'te toptan satış için 28 bin 813, perakende için bin 482 lira olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2023 yılı bedelleri belirlendi.

Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 28 bin 813 lira olacak.

Perakende satış belgelerinin bedeli ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde bin 482 lira, ilçe merkezlerinde 980 lira, diğer mahallerde 356 lira olarak uygulanacak.

Açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 6 bin 186 lira, diğer mahallerde 2 bin 174 lira bedel ödenecek.

Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 15 bin 47 lira diğer mahallerde 13 bin 821 lira bedelle alınabilecek.

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Perihan Taymur
30.12.2022 06:22
konut zamı amerika da, ingiltere de de haddinden fazlaydi 6 sene önce. 3 milyon dolarĺık malikane 32 milyon olmuştu parayı götürenlere, birdenbire.  
 
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