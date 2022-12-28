Sigaraya dev zam

Habertürk'te yer alan habere göre, içki ve sigarada ÖTV 6 ayda bir artan Yİ-ÜFE kadar artılıyor. Sigarada her 1 kuruşluk artış vergi sistemi nedeniyle fiyata 6.8 kuruş zam olarak yansıyor. ÜFE artışına bağlanan sigaradaki ÖTV rekor kıran enflasyon nedeniyle daha da artacak. Son 6 aylık değişim oranı yüzde 25'i bulursa sigaraya çok büyük zam gelecek.

Kasım ayındaki enflasyon verilerine göre Yİ-ÜFE'de temmuz ayından bu yana 5 aylık artış yüzde 22.6 seviyelerine geldi. Aralık ayı için açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte ocak ayında ÖTV'de yapılacak artış yüzde 25 olacak.

EN UCUZ SİGARA KAÇ LİRA?

Yİ-ÜFE'deki 6 aylık değişime göre otomatik artışa gidildiğinde sigaradaki "asgari maktu vergi" uygulaması sebebiyle önemli bir fiyat artışı ihtiyacı doğacak.

Son sigara zammı sonrası en düşük sigara fiyatı 29.5 liraya yükselmişti. En yüksek sigara fiyatı da 48 liraya ulaşmıştı.

Aksi bir karar alınmayıp otomatik oranda artış yapılırsa en ucuz sigara fiyatı ortalama 33 liraya yükselecek. Bu da yaklaşık 3.5 liralık bir zam anlamına geliyor.