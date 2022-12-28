28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sigaraya dev zam

Yeni yıl yeni zamlarla geliyor! 6 ayda bir ÖTV'ye yapılan Yİ-ÜFE düzenlemesi ile bu sene sigara fiyatlarına 3,5 TL'ye yakın zam gelmesi bekleniyor. Zammın uygulanması halinde en ucuz sigara fiyatı ortalama 33 liraya yükselecek.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 11:44
Takip Et

İşte en ucuz sigaranın fiyatı. Sigaraya dev zam

Sigaraya dev zam
+
Aa
-

Habertürk'te yer alan habere göre, içki ve sigarada ÖTV 6 ayda bir artan Yİ-ÜFE kadar artılıyor. Sigarada her 1 kuruşluk artış vergi sistemi nedeniyle fiyata 6.8 kuruş zam olarak yansıyor. ÜFE artışına bağlanan sigaradaki ÖTV rekor kıran enflasyon nedeniyle daha da artacak. Son 6 aylık değişim oranı yüzde 25'i bulursa sigaraya çok büyük zam gelecek.

Kasım ayındaki enflasyon verilerine göre Yİ-ÜFE'de temmuz ayından bu yana 5 aylık artış yüzde 22.6 seviyelerine geldi. Aralık ayı için açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte ocak ayında ÖTV'de yapılacak artış yüzde 25 olacak.

EN UCUZ SİGARA KAÇ LİRA?

Yİ-ÜFE'deki 6 aylık değişime göre otomatik artışa gidildiğinde sigaradaki "asgari maktu vergi" uygulaması sebebiyle önemli bir fiyat artışı ihtiyacı doğacak. 
Son sigara zammı sonrası en düşük sigara fiyatı 29.5 liraya yükselmişti. En yüksek sigara fiyatı da 48 liraya ulaşmıştı. 

Aksi bir karar alınmayıp otomatik oranda artış yapılırsa en ucuz sigara fiyatı ortalama 33 liraya yükselecek. Bu da yaklaşık 3.5 liralık bir zam anlamına geliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

A.Aydın
28.12.2022 11:54
Zalimler icin yasasin Cehennem.  
 
Kaya Ozkok
28.12.2022 11:48
verelim tc kimlik nolarimizi alsin hukumet canimizi ya. nedir bu  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
2
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
3
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
5
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
6
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
7
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
﻿ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine TikTok yasağı
﻿ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine TikTok yasağı
﻿ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine TikTok yasağı
﻿İstanbul'da fuhuş operasyonu. Polis 57 kişiyi gözaltına aldı
﻿İstanbul'da fuhuş operasyonu. Polis 57 kişiyi gözaltına aldı
﻿İstanbul'da fuhuş operasyonu. Polis 57 kişiyi gözaltına aldı
﻿2022 yılında 453 bin 850 e-Duruşma yapıldı
﻿2022 yılında 453 bin 850 e-Duruşma yapıldı
﻿2022 yılında 453 bin 850 e-Duruşma yapıldı
﻿Afrika’nın en zengin kadınının mal varlığına el konuldu
﻿Afrika’nın en zengin kadınının mal varlığına el konuldu
﻿Afrika’nın en zengin kadınının mal varlığına el konuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.