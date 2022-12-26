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Korkunç kaza kask kamerasına yansıdı!

İstanbul Bayrampaşa'da yasak yerden dönüş yapan otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 09:50
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Korkunç kaza kask kamerasına yansıdı! Motosikletli sürücü ağır yaralı

Korkunç kaza kask kamerasına yansıdı!
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Kaza, geçen cumartesi saat 18.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, Yel Sokak ile 19. Sokak kesişimindeki ışıklarda yasak olmasına rağmen dönüş yapan 34 BPV 161 plakalı otomobil ile yeşil ışıkta geçen motosikletli çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Yıldız düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla çevredeki hastaneye götürülürken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Kaza, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. (AA)

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