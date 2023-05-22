Restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

(AA) Yerel basında çıkan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Santa Elena kentinde silahlı kişiler bir restoranı hedef aldı.

Etrafa rastgele ateş açan saldırganlar 6 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ÇETE HESAPLAŞMASI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çok sayıda kişinin yerde yattığı görülüyor.

Silahlı saldırının çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkede uyuşturucu çetelerinin alan hakimiyeti ve birbirlerine üstünlük sağlamak için zaman zaman çatıştıkları biliniyor.

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