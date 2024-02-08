Bedava yemek isteyen gurme kadının eski videoları ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşıyor

Merve Elçi
Bedava yemek isteyen gurme kadının eski videoları ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşıyor
Gittiği restoranlarda yemek yerken Tiktok yayını açıp işletmelere çok takipçisi olduğunu söyleyerek reklam yapma karşılığında yemeklerini beleşe getirmeye çalışan kadının eski videoları ortaya çıktı.

Eski videolarında da aynı taktik ile yemeklerini bedava yemeye çalıştığı görülürken, sosyal medyada kadına, “Dilenci Gurme” lakabı takıldı.

PASTAYI BELEŞE GETİRMEYE ÇALIŞTI AMA NAFİLE

Dün ünlü bir köftecide yediği yemeye bedava getirme çabasından sonra restoran şefinden aldığı cevap ile rezil olarak sosyal medyanın diline düşen kadın yaptığı harekete tam uyan ‘Dilenci gurme’ lakabını almıştı.

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Bugün ‘Dilenci Gurme’ lakaplı kadının eski bir videosu daha ortaya çıktı. Videoda bu defa bir tatlıcıya giden kadın pasta siparişi verdikten sonra garsona, “Bu arada reklamınızı yapabilirim” diyor. Garson ise yediği tatlıyı bedavaya getirmeye çalışan kadının hayallerini yıkarak, “Hiç gerek yok. Reklama ihtiyacımız yok” cevabını verdi.

Kadın ise hayalleri yıkılarak, “Ya bu ne? Kimsenin reklama ihtiyacı yok” dedikten sonra durumu toparlamaya çalıştı.

19 bin takipçi ile yediği yemekleri bedavaya getirme çabaları sosyal medyada viral oldu.

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