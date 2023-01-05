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Araplar ve Veganlar giremez. 20 Ocak itibarıyla başlıyor

Avusturya’da bir restoran işletmecisi, 'Arap', 'hippi', 'hayvan ürünleri tercih etmeyen (vegan)' ve 'çevreci' müşterileri işletmesine almayacağını duyurdu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 02:29
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Restorandan ülkeye damga vuran Arap, Vegan ve çevreci müşteri yasağı kararı

Araplar ve Veganlar giremez. 20 Ocak itibarıyla başlıyor
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Sosyal medya platformu Instagram’da "Peppino" isimli restoranının "16-19 Ocak'ta kapalı olacağını, 20 Ocak’tan itibaren Arap, vegan, çevreci ve hippilerin işletmeye alınmayacağını içeren paylaşımda bulunan ve daha sonra bu iletiyi kaldıran işletmeci Stefan Lechner, Kurier gazetesine yaptığı açıklamada, aldığı bu "ayrımcı" kararı doğruladı.

Lercher, bölgede tanınan işletmesindeki masa sayısını azaltacağını, bu nedenle yalnız düzenli ve yerli müşterilere hizmet vereceklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

 "Bu müşterileri bilen kişiler, neden bahsettiğimi anlayacaklardır. En son Arap ülkelerinden gelen müşterilerimizin çocukları kirli ayakkabılarıyla masaların üzerine çıktı, garsonlarımız onları uyardıklarında hakaret etti."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Lechner, hukuki açıdan aldığı kararın uygulanıp uygulanamamasının kendisini ilgilendirmediğini ifade etti. Aldığı kararın arkasında durduğunu savunan Lechner, 20 Ocak’tan itibaren yaklaşık 250 kişilik kapasiteye sahip restoranın yalnız 8 masayla hizmet vereceğini kaydetti. Söz konusu işletmenin sosyal medya hesabındaki paylaşımların altına yorum yapan vegan ve çevreci müşteriler, alınan karara tepki gösterdi.

Karintiya Restoran İşletmeleri Birliği Sözcüsü Stefan Sternad, "Etnik kökene göre hizmet vermemek olamaz. Bu, açık bir ayrımcılıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sternad, turistlik bölgelerde hizmet veren işletmelerin sıklıkla benzer sorunlarla karşılaştığını ve bu durumun çalışanlarla işletmeler açısından zorlayıcı olduğunu belirtti.

Söz konusu işletmeciyi anladığını ve restoranında verdiği hizmeti taktir ettiğini söyleyen Sternad, "Ancak seçtiği ifadeler doğru mu değil mi tartışılır." ifadesini kullandı.

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