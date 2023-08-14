Resul Dindar ve Demet Akalın sahnede birbirine girdi

İHA'nın haberine göre; Dindar, konserini uzattığı için Akalın’ın kendisine tepki gösterdiğini söyledi. Akalın ise Dindar’ın sözlerine sahneden inerek karşılık verdi.

Resul Dindar: Sen beni tanımıyorsun

Festivalin 5. gününde sahneye ilk çıkan isim Karadeniz müziğinin güçlü sesi Resul Dindar oldu. Sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturan Dindar, programına göre saat 22.00’de sahneyi Demet Akalın’a devretmesi gerekiyordu. Ancak Dindar, konserini uzatınca Akalın’ın kendisine baskı yaptığını iddia etti. Mikrofonu alarak seyircilere seslenen Dindar, “Demet Akalın Hanımefendi 22.30’da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim on bir” dedi.

Demet Akalın: Böyle bir şey yok

Dindar’ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Akalın, Dindar ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi. Akalın, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dindar’ın iddialarını yalanladı. Akalın, “Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben 22.00’de sahneye çıkacaktım ama Resul Bey 22.30’a kadar devam etti. Ben de bekledim saygısızlık yapmadım. Sonra da sahneye çıkıp güzel bir konser verdim” dedi.

Festivalde coşkulu gece

Yaşanan gerginliğin ardından festivalde coşkulu bir gece yaşandı. Resul Dindar, seyircilerin isteklerini kırmayarak konserine devam etti. Daha sonra sahneye çıkan Demet Akalın da sevilen şarkılarını seslendirdi. İki sanatçının da hayranları festival alanını doldurdu.