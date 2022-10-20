Reuters duyurdu: Prens Selman Türkiye’ye uygulanan boykotu kaldırdı

Ortadoğu'nun en büyük yayın kuruluşu olan Suudi sermayeli MBC Group, iki Türk yapım şirketiyle beş yıllık bir ortaklık imzaladığını açıkladı.

Reuters’a göre; iki ülkenin yeniden karşılıklı temas kurmaya başladığı dönmde, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı gayriresmi boykotun sonlandığının işareti niteliğinde.

Suudi yetkililer, 2017 yılında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın başlattığı yolsuzlukla mücadele kampanyası çerçevesinde 2018 yılında MBC Group hisselerinin kontrolunu ele geçirmişti. MBC Group, Arap izleyici kitleleri tarafından beğeniyle izlenen Türk dizileri ve programlarını 2018 yılı Mart ayında yayından kaldırmıştı.

MBC’den yapılan açıklamada yeni anlaşmanın, Türk şirketleri Medyapım ve Ay Yapım'ın içeriklerinin yayınlamasına ve Suudi Arabistan'da Arapça orijinal yapımların hazırlanmasına olanak tanıyacağını belirtti.

ARAP BAHARI İLE BAŞLAYAN KRİZ KAŞIKÇI İLE ZİRVE YAPMIŞTI

MBC Group, Medyapım ve Ay Yapım'ın ürettiği içeriklerin Türkiye'deki yayın tarihlerine paralel olarak MBC kanallarında ve çevrimiçi yayın platformu Şahid'de de erişime sunulacağını bildirdi.

MBC ayrıca Medyapım ve Ay Yapım'la Arapça yayınlar üretme üzerinde de çalışacaklarını, gelecek yıllarda Suudi Arabistan'da ve diğer bölge ülkelerinde çekimlere başlanacağını açıkladı.

Suudi Arabistan ve Türkiye, 2011'deki 'Arap Baharı' sırasında Ankara'nın, bölgedeki yönetim sistemine tehdit olarak görülen siyasal İslamcı gruplara verdiği destek nedeniyle karşı karşıya gelmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılı Ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi sonrasında iki ülke arasındaki gerilim keskin bir şekilde tırmanmış, Suudi şirketler ve iş çevreleri Türk mallarına gayrıresmi boykot uygulamıştı.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SONRA PRENS SELMAN HAZİRANDA ANKARA'YA GELMİŞTİ”

Ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ekonomisinin sıkıntıda olduğu, liranın değer kaybettii ve enflasyonun hızla yükseldiği son dönemde Suudi Arabistan'a ve Riyad'ın bölgesel müttefiklerine yönelik yoğun diplomatik çabaları üzerine ilişkiler yumuşamaya başladı. Erdoğan'ın bu yılın başındaki Suudi Arabistan ziyaretinden sonra Veliaht Prens Muhammed Bin Selman Haziran ayında Ankara'ya gitti.

Bu ziyaret sırasında Türk yetkililer, iki ülke arasında ticaret, uçak seferleri ve televizyon programlarını kapsayan kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi. İki ülkenin birbiri hakkındaki olumsuz yayınlarına da son verildi.