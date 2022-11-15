Erdoğan Selman’la görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri çok kızacak

AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.



Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de iki lider, basına kapalı, bir araya geldi.



Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.



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