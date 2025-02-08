Reyting mi, toplumsal hassasiyet mi?

NOW TV’de Pazartesi akşamları yayınlanan ‘Kızıl Goncalar’ın yapımcısı Faruk Turgut, dizinin son bölümünde alkışlanacak bir duyarlılık gösterdi.

Bugüne kadar sahibi olduğu Gold Film’le sayısız başarılı işe imza atan Faruk Turgut, 21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasından önce dizi için çekilen yangın sahnelerini televizyonda yayınlamama kararı aldı. O sahneler, dizinin 36. bölümünden çıkarıldı. Dizide gösterilmeyen yangın sahneleri, ‘Kızıl Goncalar’ın YouTube kanalında izleyicisiyle buluşacak. Reyting kaygısı güdülmeden toplumsal hassasiyet göz önünde bulundurularak yapılan bu hareket, elbette alkışı fazlasıyla hak ediyor. Halkın sevgisini bir kez daha kazandı. Türk izleyicisi, bunu unutmaz.

Faruk Turgut gibi televizyonun şifresini çözmüş, izleyicinin ne istediğini bilen, toplumsal duyarlılığı en ince ayrıntısına kadar düşünen yapımcı az bulunur. Helal olsun Faruk Turgut’a.

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‘Uçan Köfteci’, dünya prömiyerini yaptı

Yönetmen Rezan Yeşilbaş’ın ilk uzun metraj filmi ‘Uçan Köfteci’nin dünya prömiyeri, 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde yaptı. Festivalin ‘Bright Future’ (Parlak Gelecek) bölümüne seçilen filmde başrolde Selin Yeninci’ye Nazmi Kırık’ın eşlik ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen film, festivalde büyük ilgiyle karşılandı.

Son olarak Emmy Ödülleri’nde jüri üyeliği yapan Selin Yeninci de etkileyici performansı ve sade tarzıyla beğeni topladı. Uluslararası projelerdeki varlığını giderek güçlendiren ve küresel çapta tanınırlığını artıran oyuncu, övgü dolu yorumlar aldı.

Selin Yeninci, daha önce Ercan Kesal’ın imzasını taşıyan ‘Nasipse Adayız’ filmiyle de Uluslararası Rotterdam Film Festivali’ne katılmıştı.

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‘Gelin’de gündem olan türküler

Kanal 7’de ekrana gelen ‘Gelin’ dizisi, ilgiyle izlenmeye devam ederken dizide kullanılan müzikler de sosyal medyada viral oluyor.

Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Tuğba Çimencan’ın seslendirdiği türküler, diziye âdeta damga vuruyor. Daha önce dizide Çimencan’ın söylediği ‘Suya Gider Allı Gelin’ ve ‘Yazın Yağar Kar Başıma’ türküsüne yer verilirken son olarak da ‘Yüreğine Dert Olsun’ sürprizi yaşandı. Dizide kullanılmasıyla dikkat çeken türküler, sosyal medyada da gündem oldu.

Tuğba Çimencan, benim de zaman zaman dinlediğim harika seslerden birisi. Yorumu muhteşem. İyi ki, Tuğba Çimencan gibi temiz sesler var ve onlar sayesinde türkülerimizi keyifle dinleyebiliyoruz.