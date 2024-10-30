Reytinglere damga vuruyor

Haftanın dizisi: Yayınlandığı günden bu yana yayın durdurma cezasından aldığı reytingler kadar hep çok konuşulan dizilerin başında gelen ‘Kızılcık Şerbeti’, haftanın en büyük çıkışını yaptı.

Dizi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, 1.67 puan artışla haftanın en yüksek artışını gerçekleştirdi. Böylece yeniden zirveye yerleşen Show TV’nin sevilen dizisi, toplumsal konulara dair verdiği mesajlarla sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Sanat devrimi mücadelesi

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Haftanın filmi: Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu BKM Yazı Grubu’nun kaleme aldığı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nı vizyona girdiği ilk hafta sonunda 42 bin 33 kişi izledi. Filmde; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık gibi isimler rol aldı.

Film, 1930’lu yılların Türkiye’sinde bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın, önlerindeki tüm engellere rağmen çiçeği burnunda bir ülkede sanat devrimini gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu ediniyor.

Çocuk Gelinlere Ağıt

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Haftanın şarkısı: Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Musa Eroğlu’nun Özdemir Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Maralım’ albümünde yer alan ‘Çocuk Gelinlere Ağıt’ isimli şarkısının klibi yayınlandı.

Sözleri Avni Kaysal’a, müziği Musa Eroğlu’na ait şarkının düzenlemesini Ahmet Özgül yapmış. Klibi CNR tarafından çekilen şarkı, toplumun kanayan bir yarası olan çocuk gelinleri konu alıyor.

Aşkla iyileşen bir kalbin hikâyesi

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Haftanın kitabı: Yazar Zeynep Sey’in yeni kitabı ‘Aşık Olma Korkusu’, Athica Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Yaşanılan hayal kırıklıklarını öğrenilmiş çaresizliğe dönüştürmeme cesareti gösterenlerin bir çırpıdaki okuyabilecekleri roman, aşk ile iyileşen bir kalbin hikâyesini anlatıyor.

‘Kalbin ve mantığın çakıştığı noktada oluşan bu korku yenilmeli mi?’, ‘Bilinç aşktan neden korkar?’, ‘Korkuyorsa üzerine gitmeden üzülmekten kaçılmalı mı?’ ve ‘Üzülme ihtimali var diye güzel şeyler yaşanmamalı mı?’ gibi pek çok sorunun yanıtı, bu kitapta cevap buluyor.