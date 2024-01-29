Rıdvan Dilmen Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi

Tayyip Salih Yılmaz
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 üstün geldiği maçı yorumladı. Jayden Oosterwolde'yle ilgili de bir iddiada bulundu.

Sacha Boey transferini değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Türkiye'den Bayern seviyesine, Manchester seviyelerine çıkacak iki oyuncu var demiştim. Biri Sacha Boey, diğeri Ferdi Kadıoğlu. Hızını artırdığı zaman Szymanski'dir bir diğer adaydır" dedi.
Sacha Boey'un çok akıllı bir transfer politikasıyla geldiğini ve gittiğini söyleyen Dilmen, Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Jayden Oosterwolde'yle ilgili de konuştu.

MÜJDELİ HABERİ VERDİ
Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe'ye en çok para getirecek futbolculardan biri olacağını savunan Rıdvan Dilmen, "Unutmayın bu sözümü, bir yere not ediyorum bunu" diye konuştu.
Ayrıca Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin şampiyon olması halinde bir seri başlatabileceğini öne sürdü.

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