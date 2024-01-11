Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki krizi anlattı. Okan Buruk'un yönetime verdiği mesajı açıkladı

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Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki krizi anlattı. Okan Buruk'un yönetime verdiği mesajı açıkladı
Deplasmanda Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray'da yaşananları Rıdvan Dilmen ortaya çıkardı.

Galatasaray 16.haftanın erteleme maçında Sivasspor’a konuk oldu.

4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar ev sahibi ekip ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından TV8,5’ta açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen çarpıcı yorumlarda bulundu.

"ÇOK SABRETTİ"
Zaha’nın daha erken oyundan çıkması gerektiğini söyleyen Dilmen, "Galatasaray tüm olumsuzluklara rağmen pozisyon vermiyor ama Okan Buruk Zaha'ya çok sabretti. 1 puan kötü değildir ama o kadar güç farkı var ama çok hazırlıksız yakalandı." Dedi.

"PENALTI"
Galatasaray’ın penaltısının verilmediğini söyleyen ünlü yorumcui "Hakemin maçı 2-0'a getirecek penaltı pozisyonunu vermemesi de skoru etkiledi. Abdülkadir Parmak'ın eline çarpıp Mertens'in önüne düşen pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Kerem'in ikinci sarı kartı doğru kart." İfadelerini kullandı.

"BİR TUHAFLIK OLDUĞU KESİN"
Galatasaray’da bir tuhaflık olduğunu ekleyen Dilmen, "Okan hocanın son 3 değişikliği acaba mesaj mı, bir tuhaflık olduğu kesin..." sözlerine yer verdi.

"KRİZ VAR"
Sarı-kırmızılılarda bir küskünlük olduğunu ifade eden Dilmen, "Galatasaray'da kriz var bu oyuncular bu kadar küskün olamaz" dedi

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